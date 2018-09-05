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Отец Игоря Сорина впервые дал интервью после смерти сына

Вчера исполнилось 20 лет со для смерти экс-солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина. Отец покойного артиста впервые согласился дать интервью после гибели сына.

Отец Игоря Сорина впервые дал интервью после смерти сына


Отец Игоря Сорина Владимир Семенович часто видит сына во сне, а фанаты певца даже по прошествии 20 лет со дня его смерти продолжают навещать могилу исполнителя. Отец экс-солиста группы «Иванушки International» рассказал, что сейчас Игорю Сорину было бы почти 50 лет. Также он сообщил, что мать артиста все еще хранит вещи их сына. А друзья Игоря Сорина, которые были участниками коллектива «Иванушки International», с его близкими больше не общаются.

Отец Игоря Сорина впервые дал интервью после смерти сына


Напомним, что солист группы «Иванушек International» ушел из жизни в 28 лет, он выпал из окна музыкальной студии. Приехавшие врачи пытались спасти Игоря Сорина, но через несколько дней певец скончался в клинике от полученных травм.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:31
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