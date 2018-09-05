Отец Игоря Сорина впервые дал интервью после смерти сына

Отец Игоря Сорина Владимир Семенович часто видит сына во сне, а фанаты певца даже по прошествии 20 лет со дня его смерти продолжают навещать могилу исполнителя. Отец экс-солиста группы «Иванушки International» рассказал, что сейчас Игорю Сорину было бы почти 50 лет. Также он сообщил, что мать артиста все еще хранит вещи их сына. А друзья Игоря Сорина, которые были участниками коллектива «Иванушки International», с его близкими больше не общаются.Напомним, что солист группы «Иванушек International» ушел из жизни в 28 лет, он выпал из окна музыкальной студии. Приехавшие врачи пытались спасти Игоря Сорина, но через несколько дней певец скончался в клинике от полученных травм.