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В Красноярске водитель легкового автомобиля врезался в машину реанимации

4 сентября в Красноярске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины реанимации, в которой, согласно определенным сведениям, могли находиться пациенты. ДТП удалось зафиксировать очевидцу событий и пользователю социальных сетей.

В Красноярске водитель легкового автомобиля врезался в машину реанимации


Как сообщают очевидцы, иномарка пыталась обогнать автомобиль, но по каким-то причинам врезалась в боковую часть реанимации. Итогом этого стали вмятины в передней части легкового автомобиля и повреждения механического характера боковой части автомобиля скорой помощи.

Учитывая, что вся информация по данному ДТП еще не была официально подтверждена, а свидетелем выступали неизвестные очевидцы, выяснение всех обстоятельств аварии продолжается. Наиболее важным остается то, были ли в машине реанимации пострадавшие и, если да, то как происшествие повлияло на их состояние.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:03
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