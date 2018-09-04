В Красноярске водитель легкового автомобиля врезался в машину реанимации

Как сообщают очевидцы, иномарка пыталась обогнать автомобиль, но по каким-то причинам врезалась в боковую часть реанимации. Итогом этого стали вмятины в передней части легкового автомобиля и повреждения механического характера боковой части автомобиля скорой помощи.Учитывая, что вся информация по данному ДТП еще не была официально подтверждена, а свидетелем выступали неизвестные очевидцы, выяснение всех обстоятельств аварии продолжается. Наиболее важным остается то, были ли в машине реанимации пострадавшие и, если да, то как происшествие повлияло на их состояние.