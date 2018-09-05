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«Вылитый отец»: В Евпатории появление Дмитрия Харатьяна с сыном Иваном произвело фурор

В Евпатории появление Дмитрия Харатьяна с сыном Иваном произвело настоящий фурор. Известный актер вместе со своей супругой и сыном появился на красной дорожке детского кинофестиваля «Солнечный остров».

«Вылитый отец»: В Евпатории появление Дмитрия Харатьяна с сыном Иваном произвело фурор


Поклонники заметили, что наследник артиста точная копия знаменитого отца. Секс-символ восьмидесятых Дмитрий Харатьян второй год подряд выступает в роли президента фестиваля детского кино под названием «Солнечный остров», который проходит на полуострове. Как только актер появился на традиционной красной дорожке вместе с женой и сыном из толпы поклонников послышались восторженные возгласы – «Красавчик! Вылитый Харатьян». Фанаты также предположили, что наследник артиста сыграет в ленте «Гардемарины-4» сына Алеши Корсака.

«Вылитый отец»: В Евпатории появление Дмитрия Харатьяна с сыном Иваном произвело фурор


Сам Дмитрий Харатьян одет в белую рубашку и темный костюм, а Иван - в джинсы и пестрый верх. Отлично выглядит и супруга актера - Марина Майко. Но большинство поклонников не признали в светловолосой стройной девушке мать 20-летнего Ивана Харатьяна.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:31
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