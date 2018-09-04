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Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что «побег» Александра Гринева из телешоу спланирован намеренно

Многочисленные преданные поклонники нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» уверены, что организаторы телепроекта намерено подогревают интерес телезрителей к новому телешоу. И именно поэтому сделали Александра Гринева фаворитом Ольги Бузовой, который в итоге по неизвестной на то причине, сбежал с проекта.

Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что «побег» Александра Гринева из телешоу спланирован намеренно


На прошедшей неделе многими любимый российский телеканал «ТНТ» показал второй выпуск «именного» реалити-шоу Ольги Бузовой, в котором восходящая исполнительница намерена отыскать мужчину своей мечты и наконец-таки обрести настоящее женское счастье.

Девять претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой в компании главной герои отправились в романтическую Венецию. Впрочем, судя по реакции поющей телеведущей, мужчинам не удалось впечатлить ее на этот раз. А все из-за того что на телепроекте не появился ее главный любимчик – 29-летний Александр Гринев. Отметим, что молодой человек понравился знаменитости с первого взгляда.

Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что именно из-за отсутствия фаворита Ольга позволяла себе так себя вести, постоянно истерить, плакать и хамски высказываться в адрес других участников реалити-шоу.

На сегодняшний день верные фанаты нового телепроекта с нетерпением ждут очередной серии шоу «Замуж за Бузову». Оказывается, всех интересует вопрос, появится ли Александр Гринев в третьем выпуске или мужчина все-таки отказался от участия в телешоу. Телезрители убеждены, что Ольга с первого взгляда влюбилась в 29-летнего участника и именно поэтому по-прежнему надеется на то, что молодой человек вернется.

Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что «побег» Александра Гринева из телешоу спланирован намеренно


Некоторые поклонники Ольги Бузовой заговорили о том, что только Гринев интересует их любимицы, поэтому других участников реалити знаменитость даже не рассматривает. Да и обращение в эфире к Александру говорит само за себя, ведь поющая телеведущая во всеуслышание заявила, что по-прежнему ждет 29-летнего «жениха».

Стоит заметить, что некоторые пользователи Сети уверены, что Александр Гринев не увидел в Ольге Бузовой своей избранницы и именно поэтому решил покинуть телепроект. Другие предполагают, что мужчина боится огласки своего безнравственного прошлого, поэтому стал скрываться от всех.

Напомним, что не так давно журналисты принялись вовсю распространять информацию о том, что Александр Гринев ранее занимался грязным пикапом и даже не единожды снимался в эротических кинофильмах для взрослых.

Впрочем, большая часть телезрителей «Замуж за Бузову» уверены, что на самом деле «побег» Александра спланировали организаторы телепроекта. По их словам, руководство, для того чтобы подогреть к своему реалити-шоу интерес публики, намерено сделало так, чтобы любимчик Ольги куда-то пропал. Сама же певица обо всем хорошо знала.

Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что «побег» Александра Гринева из телешоу спланирован намеренно


Ведь певица, которая несколько лет назад пережила предательство со стороны бывшего супруга, не единожды заявляла, что больше никогда не позволит никому ее обижать и тем более унижать.

Телезрители уверены, что просто так Ольга Бузова никогда бы не позволила показывать себя в невыгодном для себя же свете на всю страну – ждать того, кто «сбежал» от нее и даже не попрощался. Все это время, по мнению зрителей, поющая телеведущая попросту подыгрывает организаторам реалити-шоу и это у нее, стоит заметить, получается очень хорошо.

Подчеркнем, что в конце второго выпуска «Замуж за Бузову» Ольга, по всей видимости, намерено вспомнила Александра Гринева, к которому обратилась на камеру и заявила, что по-прежнему ждет его. Своими действиями знаменитость дала понять телезрителям, что третий выпуск нового телепроекта будет еще интереснее, и, возможно, в Венецию 29-летний мужчина все-таки прилетит.

Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что «побег» Александра Гринева из телешоу спланирован намеренно


Кроме того, у себя на страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова также вспомнила об Александре Гриневе, чем в очередной раз заинтриговала огромнейшее количество преданных подписчиков. Сейчас некоторые телезрители «Замуж за Бузову» активно настаивают на том, что все на шоу спланировано, а каждый из участников играет отведенную ему по контракту роль.

 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:32
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