Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что «побег» Александра Гринева из телешоу спланирован намеренно

На прошедшей неделе многими любимый российский телеканал «ТНТ» показал второй выпуск «именного» реалити-шоу Ольги Бузовой, в котором восходящая исполнительница намерена отыскать мужчину своей мечты и наконец-таки обрести настоящее женское счастье.Девять претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой в компании главной герои отправились в романтическую Венецию. Впрочем, судя по реакции поющей телеведущей, мужчинам не удалось впечатлить ее на этот раз. А все из-за того что на телепроекте не появился ее главный любимчик – 29-летний Александр Гринев. Отметим, что молодой человек понравился знаменитости с первого взгляда.Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что именно из-за отсутствия фаворита Ольга позволяла себе так себя вести, постоянно истерить, плакать и хамски высказываться в адрес других участников реалити-шоу.На сегодняшний день верные фанаты нового телепроекта с нетерпением ждут очередной серии шоу «Замуж за Бузову». Оказывается, всех интересует вопрос, появится ли Александр Гринев в третьем выпуске или мужчина все-таки отказался от участия в телешоу. Телезрители убеждены, что Ольга с первого взгляда влюбилась в 29-летнего участника и именно поэтому по-прежнему надеется на то, что молодой человек вернется.Некоторые поклонники Ольги Бузовой заговорили о том, что только Гринев интересует их любимицы, поэтому других участников реалити знаменитость даже не рассматривает. Да и обращение в эфире к Александру говорит само за себя, ведь поющая телеведущая во всеуслышание заявила, что по-прежнему ждет 29-летнего «жениха».Стоит заметить, что некоторые пользователи Сети уверены, что Александр Гринев не увидел в Ольге Бузовой своей избранницы и именно поэтому решил покинуть телепроект. Другие предполагают, что мужчина боится огласки своего безнравственного прошлого, поэтому стал скрываться от всех.Напомним, что не так давно журналисты принялись вовсю распространять информацию о том, что Александр Гринев ранее занимался грязным пикапом и даже не единожды снимался в эротических кинофильмах для взрослых.Впрочем, большая часть телезрителей «Замуж за Бузову» уверены, что на самом деле «побег» Александра спланировали организаторы телепроекта. По их словам, руководство, для того чтобы подогреть к своему реалити-шоу интерес публики, намерено сделало так, чтобы любимчик Ольги куда-то пропал. Сама же певица обо всем хорошо знала.Ведь певица, которая несколько лет назад пережила предательство со стороны бывшего супруга, не единожды заявляла, что больше никогда не позволит никому ее обижать и тем более унижать.Телезрители уверены, что просто так Ольга Бузова никогда бы не позволила показывать себя в невыгодном для себя же свете на всю страну – ждать того, кто «сбежал» от нее и даже не попрощался. Все это время, по мнению зрителей, поющая телеведущая попросту подыгрывает организаторам реалити-шоу и это у нее, стоит заметить, получается очень хорошо.Подчеркнем, что в конце второго выпуска «Замуж за Бузову» Ольга, по всей видимости, намерено вспомнила Александра Гринева, к которому обратилась на камеру и заявила, что по-прежнему ждет его. Своими действиями знаменитость дала понять телезрителям, что третий выпуск нового телепроекта будет еще интереснее, и, возможно, в Венецию 29-летний мужчина все-таки прилетит.Кроме того, у себя на страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова также вспомнила об Александре Гриневе, чем в очередной раз заинтриговала огромнейшее количество преданных подписчиков. Сейчас некоторые телезрители «Замуж за Бузову» активно настаивают на том, что все на шоу спланировано, а каждый из участников играет отведенную ему по контракту роль.