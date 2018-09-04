В Сети на видео показали безрамочный планшет Apple iPad Pro

Стоит отметить, что безрамочный планшет показали на рендерных изображениях, основой которых стали чертежи попавший в Сеть ранее. По предварительной информации Apple iPad Pro будет оснащен 12.9-дюймовым экраном и получит безрамочный дизайн. Также многие заметили отсутствие домашней кнопки, где на предыдущих моделях находился сканер отпечатков пальцев. Также можно увидеть и отсутствие 3,5-мм разъема.Вместо сканера отпечатков пальцев будет предложена система Face ID для распознавания лиц.