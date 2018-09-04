В Сети на видео показали безрамочный планшет Apple iPad Pro
В Сети был опубликован ролик, демонстрирующий безрамочный планшет iPad Pro. Компания Apple собирается презентовать новинку уже 12 сентября.
Стоит отметить, что безрамочный планшет показали на рендерных изображениях, основой которых стали чертежи попавший в Сеть ранее. По предварительной информации Apple iPad Pro будет оснащен 12.9-дюймовым экраном и получит безрамочный дизайн. Также многие заметили отсутствие домашней кнопки, где на предыдущих моделях находился сканер отпечатков пальцев. Также можно увидеть и отсутствие 3,5-мм разъема.
Вместо сканера отпечатков пальцев будет предложена система Face ID для распознавания лиц.
Стоит отметить, что безрамочный планшет показали на рендерных изображениях, основой которых стали чертежи попавший в Сеть ранее. По предварительной информации Apple iPad Pro будет оснащен 12.9-дюймовым экраном и получит безрамочный дизайн. Также многие заметили отсутствие домашней кнопки, где на предыдущих моделях находился сканер отпечатков пальцев. Также можно увидеть и отсутствие 3,5-мм разъема.
Вместо сканера отпечатков пальцев будет предложена система Face ID для распознавания лиц.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:18