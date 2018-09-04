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В Сети на видео показали безрамочный планшет Apple iPad Pro

В Сети был опубликован ролик, демонстрирующий безрамочный планшет iPad Pro. Компания Apple собирается презентовать новинку уже 12 сентября.

В Сети на видео показали безрамочный планшет Apple iPad Pro


Стоит отметить, что безрамочный планшет показали на рендерных изображениях, основой которых стали чертежи попавший в Сеть ранее. По предварительной информации Apple iPad Pro будет оснащен 12.9-дюймовым экраном и получит безрамочный дизайн. Также многие заметили отсутствие домашней кнопки, где на предыдущих моделях находился сканер отпечатков пальцев. Также можно увидеть и отсутствие 3,5-мм разъема.



Вместо сканера отпечатков пальцев будет предложена система Face ID для распознавания лиц.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:18
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