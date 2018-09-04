В Челябинске пропала 26-летняя женщина

Как сообщили активисты из поискового отряда «Лиза Алерт», они приступили к розыскным мероприятиям, организованным в связи с пропавшей без вести местной жительницы, которая ушла из дома 1 сентября и до сих пор не вернулась. Родные и близкие не знают, где её искать, и связаться с женщиной не представляется возможным.По описанию родственников, пропавшая была одета в длинную юбку и тёмно-синюю куртку. Телосложение женщины среднее, рост 162 сантиметра, особых примет она не имеет. Волонтёры из поискового отряда обращаются ко всем неравнодушным людям, если они располагают о потерявшейся женщине какой-либо информацией, то сообщить об этом в главный офис отряда «Лиза Алерт» в Челябинске или в полицию.