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В Челябинске пропала 26-летняя женщина

В Челябинске без вести пропала молодая женщина в возрасте 26 лет. В областном центре ведутся поиски человека, который нуждается в медицинской помощи.

В Челябинске пропала 26-летняя женщина


Как сообщили активисты из поискового отряда «Лиза Алерт», они приступили к розыскным мероприятиям, организованным в связи с пропавшей без вести местной жительницы, которая ушла из дома 1 сентября и до сих пор не вернулась. Родные и близкие не знают, где её искать, и связаться с женщиной не представляется возможным.

По описанию родственников, пропавшая была одета в длинную юбку и тёмно-синюю куртку. Телосложение женщины среднее, рост 162 сантиметра, особых примет она не имеет. Волонтёры из поискового отряда обращаются ко всем неравнодушным людям, если они располагают о потерявшейся женщине какой-либо информацией, то сообщить об этом в главный офис отряда «Лиза Алерт» в Челябинске или в полицию.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 13:05
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