Эпатажные участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Артем Сорока уединились за кустами

«Я понимаю, что один раз не смогла сдержаться, но тут уже не один раз! И Саша Задойнов, и Рома Гриценко, и Влад Кадони, и Артем Сорока.. Скоро чувствую Пинчук рекорды Александры Шевы побьет и даже не оглянется! А ее верные фанаты будут, как спепцы, и дальше доказывать всем, что Ира аленький невинный цветочек!», «Не зря все-таки Иван Барзиков обзывал ее тогда, ох не зря! Так оно, как оказалось, и есть!», «Вот сейчас защитники скоро налетят и будут доказывать всем и вся, что Иринка просто повздыхала за кустами, как скромная девочка, а на самом деле ничего же не было! Жаль только, что мало кто видит, что это такая же скромницы и тихоня, как Маркина!», - продолжают активно возмущаться телезрители «Дома-2» в Сети.

«Пинчук уже замуж хочет, вот и решила присмотреться к Сороке! Только вот Артему, я уверена, она мало интересна! С Овсянниковой можно замутить куда ярче эфиры, а значит и заработать с ней получиться на выпусках хорошечно!», «Пинчук себя так унижает! Фуу! Не могу на нее смотреть уже!», «Ирина, где находится у вас чувство собственного достоинства то? Так воспитанные девушки себя не ведут уж точно! Вашим родителям должно быть стыдно за вас!», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в социальных сетях.

Обворожительная брюнетка продолжает шокировать своих преданных поклонников. С каждый разом фанаты все больше и больше разочаровываются в Ирине Пинчук, ведь убеждаются в том, что скромность девушки остается при ней до первого глотка какого-либо пьянящего напитка. На днях Ирина Пинчук продемонстрировала себя с неожиданной для некоторых телезрителей прославленной телестройки «Дом-2» стороны. Брюнетка по-прежнему флиртует с Артемом Сорокой, причем просто флиртом ее действия очень сложно назвать.Стоит отметить, что девушке до сих пор вспоминают ее поход за камни с Александром Задойновым после нескольких бокалов вина. Теперь же в копилку неожиданный и в некоторой степени даже шокирующих поступков Ирины прибавился еще и поход за кусты с Артемом Сорокой и тоже после нескольких глотков пьянящего напитка.Несмотря на то, что за кустами Ирина Пинчук и Артем Сорока ничего предосудительного не делали, их уединение по-прежнему активно обсуждают телезрители реалити-шоу. А все дело в том, что молодые люди решили рассказать друг другу, какие звуки они издают во время «волшебства».По мнению некоторых телезрителей реалити-шоу «Дом-2», так как брюнетка, не стесняясь, полностью позволила себе раскрепоститься перед мужчиной, при желании Артем вполне мог бы повторить подвиги бывшего участника телепроекта Александра Задойнова.Подчеркнем, что преданные поклонники Ирины Пинчук вовсю продолжают доказывать всем, что поведение девушки на самом деле извращают телеведущие реалити, потому что она перешла дорогу самой начинающей певице Ольге Бузовой. Впрочем, большинство телезрителей «Дома-2» убеждены совсем в другом. По их словам, брюнетка с каждый днем ведет себя все хуже и хуже.Да и поход за кусты с Артемом Сорокой Ирине Пинчук явно не удастся спихнуть на злобную и завистливую Ольгу Бузову, ведь по факту девушку никто не заставлял уединяться с мужчиной.К слову, многие поклонники прославленного телепроекта «Дом-2» уверены, что Ирине Пинчук не нравится то, что Артем Сорока так прикипел к Маргарите Овсянниковой, которой он не так давно сделал предложение руки и сердца. Ведь сложно не заметить тот факт, что после каждой серьезной ссоры мужчина спешит помириться со своей возлюбленной, а брюнетка, в свою очередь, вовсю отговаривает от этого мужчину и даже позволяет себе нелицеприятно высказываться в адрес Марго.