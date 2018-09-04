"Не для всех": Стало известно о секретной церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Накануне официальной церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном состоялась ещё одна — закрытая, под охраной и в полной секретности. Гостей встречала вдова артиста Нелли, а также сын Андрей и многочисленные внуки.
Официальная церемония прощания с певцом прошла второго сентября, а закрытая — накануне, первого сентября. Утром приехал личный визажист парикмахер Иосифа Кобзона. В 16 часов подъехали дорогие автомобили. Территория была оцеплена полицейскими. Закрытая церемония прощания продолжалась до 18:30. После тело Иосифа Давыдовича доставили в концертный зал им. Чайковского, в котором на следующий день состоялась официальная церемония.
Стоит напомнить, что Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в 81 год. Последние дни артист провёл в реанимации одной из столичных клиник. Певца похоронили 2 сентября на территории Востряковского кладбища Москвы, возле его матери.
Официальная церемония прощания с певцом прошла второго сентября, а закрытая — накануне, первого сентября. Утром приехал личный визажист парикмахер Иосифа Кобзона. В 16 часов подъехали дорогие автомобили. Территория была оцеплена полицейскими. Закрытая церемония прощания продолжалась до 18:30. После тело Иосифа Давыдовича доставили в концертный зал им. Чайковского, в котором на следующий день состоялась официальная церемония.
Стоит напомнить, что Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в 81 год. Последние дни артист провёл в реанимации одной из столичных клиник. Певца похоронили 2 сентября на территории Востряковского кладбища Москвы, возле его матери.
ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:38