Toyota представила для Европы новый универсал Corolla Touring Sports

Раньше японская компания решила не использовать линейку с названием Auris на всех рынках, переименовав ее в Corolla. Премьера новинки запланирована на октябрь месяц в рамках Парижского автосалона. Новый универсал не является прямым преемником версии Auris Touring Sports. Авто разработали «с нуля», а также построили на модульном глобальном шасси TNGA. Колёсная база составляет 2 700 мм. Спереди используется подвеска McPherson. Сзади применяется многорычажка.Для топовых версий доступной является опциональная адаптивная подвеска. Применение новой архитектуры обеспечило увеличенный объем багажного отделения до 598 л. Базовым двигателем является 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор на 116 л.с. Универсал доступен с парой гибридных силовых установок, на базе 1,8- и 2,0-литровых моторов на 122 и 180 л.с. соответственно.В линейке дизели не предусматриваются, так как японская компания собирается практически полностью отказаться использовать их на легковых авто в Европе. Дизельные двигатели останутся только на легком коммерческом авто Proace, пикапе Hilux и внедорожнике Land Cruiser. Список доступного оснащения Toyota Corolla Touring Sports включает проекционный дисплей, аудиосистему JBL ,беспроводную зарядную станцию для смартфонов.