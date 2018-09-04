АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых новинок от АвтоВАЗа
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Toyota представила для Европы новый универсал Corolla Touring Sports

Toyota представила универсал версии Corolla Touring Sports новой генерации для Европы. Он заменил соответствующую версию модели Auris.

Toyota представила для Европы новый универсал Corolla Touring Sports


Раньше японская компания решила не использовать линейку с названием Auris на всех рынках, переименовав ее в Corolla. Премьера новинки запланирована на октябрь месяц в рамках Парижского автосалона. Новый универсал не является прямым преемником версии Auris Touring Sports. Авто разработали «с нуля», а также построили на модульном глобальном шасси TNGA. Колёсная база составляет 2 700 мм. Спереди используется подвеска McPherson. Сзади применяется многорычажка.

Для топовых версий доступной является опциональная адаптивная подвеска. Применение новой архитектуры обеспечило увеличенный объем багажного отделения до 598 л. Базовым двигателем является 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор на 116 л.с. Универсал доступен с парой гибридных силовых установок, на базе 1,8- и 2,0-литровых моторов на 122 и 180 л.с. соответственно.

В линейке дизели не предусматриваются, так как японская компания собирается практически полностью отказаться использовать их на легковых авто в Европе. Дизельные двигатели останутся только на легком коммерческом авто Proace, пикапе Hilux и внедорожнике Land Cruiser. Список доступного оснащения Toyota Corolla Touring Sports включает проекционный дисплей, аудиосистему JBL ,беспроводную зарядную станцию для смартфонов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Polaroid на выставке IFA 2018 показала
Toyota представила для Европы новый универсал
Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов
Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет
Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey
Актёр телесериала «Каменская» Николай Чиндяйкин
BMW готовится к премьере беспилотной модели BMW
Учёные: Глобальное потепление за сто лет до
Ксения Бородина опозорилась после оправданий за
«Паркет поглощает ногу»: Фанаты высмеяли Анну
Aurus показал полноразмерный внедорожник
Лох-несское чудовище напугало рыбака в
"Не для всех": Поклонники раскритиковали Настю
В Москве пенсионерка заживо растворилась в
Новые смарт-часы отHuawei смогут работать неделю
Учёные: Одно яйцо в день остановит выпадение волос
На выставке-ярмарке в Москве состоится
Рита Дакота после скандального расставания с
Улицы Москвы могут быть украшены работами с
Учёные: Пробиотики могут вызывать проблемы со
Samsung обещает представить в конце года новый
NASA: К Земле летит огненный шар от Солнца
Назван список продуктов для быстрого похудения и
«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона
В Сети появились «живые» фото умного браслета
Проповедница: Апокалипсис начнется с США
У Светланы Лободы появилась новая машина за
Компания Seat показала видеотизер нового
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева «встряла»
«Вечно молодые»: Игорь Николаев показал фото Аллы
Просмотреть все новости