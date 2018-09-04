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В Воронеже женщина выпала из окна 3-го этажа общежития

В Воронеже 3-го сентября местная жительница упала с четвертого этажа. Как сообщается, данное событие произошло примерно в 17.00.

В Воронеже женщина выпала из окна 3-го этажа общежития


Не смотря на то, что обстоятельства происшествия пока невыяснены, известно, что женщина упала с высоты не менее 8 метров. В результате падения женщина получила многочисленные травмы. По заявлениям врачей из БСМП №1, пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом головного мозга и закрытым переломом тазовой кости. Кроме того, женщина была обнаружена и доставлена в больницу, будучи в состоянии комы. Пострадавшая 35-ти лет является жительницей общежития. Вероятно, она выпала с балкона.

Точные данные в отношении случившегося на текущий момент остаются неизвестными. Нет точной информации касательно того, были ли поблизости свидетели, вероятно, наиболее точная версия события станет известна после того, как пострадавшая придет в себя. Врачи, однако, не сообщали свои прогнозы касательно того, как долго женщина может пробыть в коме и не пострадала ли ее память.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:47
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