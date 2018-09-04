Обновленный УАЗ «Патриот» получит новые возможности

Также стало известно еще об одном обновлении, которое ждет внедорожник. Вслед за увеличением отдачи мотора производители перенастроили систему стабилизации ESP, и теперь она соответствует выросшей динамике. Как обещают специалисты, за устойчивость обновленного УАЗа «Патриот» можно не беспокоиться даже на крутых поворотах.Также сообщается, что обновленный автомобиль выйдет в новом цвете. Ранее УАЗ «Патриот» был в белом цвете, черном, темно-сером, темно-зеленом, коричневом, оранжевом, коричнево-сером и серебристом металлике, а в 2019 году появится в синем.