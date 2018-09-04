Aurus показал полноразмерный внедорожник Komendant на официальном фото

Оформление передней части современного внедорожника повторяет дизайн авто из патентов, которые опубликовал Роспатент в феврале прошлого года. Не исключается, что картинка презентации Aurus является условной, а серийное авто будет иметь абсолютно другой вид. Бренд Aurus запустили 29 августа в рамках международного автосалона в Москве. Авто Aurus создал институт НАМИ по проекту «Единая модульная платформа» («Кортеж»). Между тем, на ММАС официально был представлен седан Senat. Семейство в полном составе должно также включать удлиненную версию Senat limousine, внедорожник Komendant, микроавтобус Arsenal.Удлиненная модель Senat limousine была на Московском автосалоне, однако журналистам её не показывали. На улицах Москвы зачастую можно встретить микроавтобусы Arsenal в составе кортежей Кремля. Пока на глаза публике внедорожник Komendant не попадался. Юрий Черненко, являющийся главным дизайнером НАМИ, рассказал, что облик Komendant уже утвержден. В настоящее время завершается разработка конструкции авто, а также постройка первого прототипа. Денис Мантуров, являющийся министром промышленности и торговли России, в рамках ММАС-2018 заявил, что прототип Komendant представят в начале следующего года.Aurus построили на модульной унифицированной платформе. В свою очередь базовая конфигурация платформы подразумевает наличие 4,4-литрового бензинового мотора V8 на 598 л.с., 9-ступенчатой АКПП, электромотора и полного привода.