«Жених» Ольги Бузовой опозорил знаменитость и показал телезрителям ее целюлит

«Фууу! Позор то какой! Такая «великая» певица и с целлюлитом! Где это видано то?! Бузова, Бузова, разве не стыдно с такими ногами ходить?!», «Давно уже все заметили, что Бузова только и умеет, что профессионально редактировать фотографии! Ничем уже меня не удивить, а целлюлитом так тем более!», «Кто бы мог подумать, что Ольга Бузова является обладательницей такого целлюлита! Ей нужно срочно заниматься своей фигурой! Она же такая популярная, столько подростков на нее ровняется. Хотя, если вспомнить некоторые интервью Оли, то все стает на свои месте. Помните, как не так давно она признавалась, что обожает макароны и картошечку с кетчупом и майонезом? Бузова, нужно срочно себя начинать в этом ограничивать!», - продолжают активно писать телезрители нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» в Сети.

«Наглец», - заявила Ольга Бузова Жану-Мишелю после его неожиданного поцелуя.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей исполнительницы Ольги Бузовой не является секретом то, что знаменитость сейчас серьезно занялась поиском того единственного, с которым сможет пойти по жизни. Для этого Ольге даже пришлось открыть специальное реалити-шоу, на котором собрались лучшие претенденты на ее руку и сердце. Импозантные «женихи» готовы на все, только бы расположить к себе непокорную начинающую певицу. Впрочем, иногда что-то идет не так, как хотелось бы самой главной героине нового телепроекта.Несколько дней назад в эфир телеканала «ТНТ» вышла вторая серия нашумевшего телешоу «Замуж за Бузову», где каждый его участник пытался доказать Ольге всеми различными способами, что она на самом деле нравится ему, поэтому именно он должен продолжать свое участие в проекте.Так один из претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой, оставшись наедине со знаменитостью, решил сделать ей приятно. 26-летний Жан-Мишель предложил восходящей исполнительнице расслабиться после огромной череды выступлений и съемок. Парень достал коробку, в которую ранее положил три абсолютно разные лечебные крема.Жан-Мишель решил своими же руками намазать уставшее колено Ольги Бузовой, поэтому попросил звезду приподнять немного платье. После чего 26-летний участник «Замуж за Бузову» принялся растирать снадобьем ногу телеведущей.Стоит отметить, что некоторые телезрители нового реалити-шоу о любви обратили внимание на то, что ножки у Ольги не такие уж и идеальные, как знаменитость вовсю демонстрирует у себя на страничке в социальной сети Instagram. Впрочем, как видно, это не помешало поющей ведущей поставить мужчину на колени.Все же, огромнейшее количество зрителей не смогли просто так простить Ольге Бузовой ее неидеальную фигуру и целлюлит. На сегодняшний день они вовсю продолжают обвинять певицу в том, что она активно редактирует свои фотографии, особенно те, на которых она демонстрирует свое тело в бикини.Нужно заметить, что 26-летний участник телепроекта Жан-Мишель не стал ограничиваться легким массажем коленки поющей телеведущей. «Жених» знаменитости решил добавить остроты в свое общение с главной героиней, поэтому поцеловал ее в щечку.Отметим, что подобные действия молодого человека очень возмутили Ольгу Бузову.К слову, преданные поклонники телеведущей «Дома-2» на данный момент вовсю заявляют, что попросту убеждены в том, что Жан-Мишель на самом деле нравится Ольге Бузовой. А все дело в том, что звезда всегда выбирала себе в мужчины именно «плохих парней», поэтому у 26-летнего участника телепроекта «Замуж за Бузову» есть все шансы покорить сердце певицы и влюбить ее в себя.