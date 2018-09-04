Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых новинок от АвтоВАЗа

Largus CrossДанная модификация станет дополнением к линейке Largus, представленной в начале текущего года. В официальном анонсе транспортного средства представители «АвтоВАЗа» рассказали, что машина не будет иметь радикальных отличий от базовой вариации, за исключением нескольких современных решений. В частности, речь идет об обвесе кузова и небольших изменениях в дизайне корпуса. На передней части появятся темные вставки на арках и более широкий молдинг дверей. На обоих бамперах установят дополнительные защитные панели. Largus Cross 2018 планируется представить с силовыми агрегатами на 106, 114 и 123 лошадиные силы. Также компания намерена презентовать семиместный и пятиместный варианты автомобиля. По предварительным данным, премьера транспортного средства запланирована на конце третьего квартала текущего года. В салоне автомобиля, как и в предыдущих вариациях, будет использоваться расширенная торпеда с функциональной панелью. Сведения о стоимости Largus Cross 2018 пока не были обнародованы.Vesta SWВ продаже обновленный универсал должен появиться до конца текущего года. Главной особенностью Vesta SW станет его внешний вид. Представители компании сообщили, что формирование динамического дизайна началось еще с первой модели линейки, после чего концепт сильно изменился. В частности, на бампере появились особые выштамповки, придающие внешнему виду транспортного средства агрессивность. Изменениям подвергся и интерьер Vesta SW. Многофункциональное рулевое колесо получило несколько дополнительных кнопок, отвечающих за контроль кондиционера, нескольких систем бортового компьютера и мультимедийной системы. В РФ модель будет продаваться с силовыми агрегатами на 106 и 122 лошадиные силы. Вместе с ними будут устанавливать МКПП и автоматические трансмиссии на 5 ступеней. Среди дополнительного оборудования универсала можно выделить круиз-контроль, камеры заднего вида с отдельным дисплеем на торпеде и полноценный мультимедийный комплекс. По предварительным данным, начальная стоимость Vesta SW будет составлять порядка 640 тысяч рублей.Vesta Cross SedanАвтомобиль визуально будет отличаться от Vesta в базовой вариации только наличием нескольких дизайнерских элементов в экстерьере. Также «АвтоВАЗ» решил увеличить дорожный провеет до 20 сантиметров, что существенно отразится на проходимости модели. В базовую комплектацию автомобиля также входят колесные диски на 17 дюймов и полностью пластиковый обвес. Интерьер увеличившегося в размере седана не претерпел никаких изменений. В России модель будет продаваться с силовыми агрегатами на 1106 и 122 лошадиные силы. Также известно, что все вариации планируют выпускать только с передним приводом. В базовой вариации установят механическую трансмиссию на 5 ступеней. Автомобиль презентуют и начнут продавать только после премьеры ранее анонсированного Vesta SW Cross. Стоимость седана в базовой вариации составит порядка 635 тысяч рублей.XRAY CrossАвтомобиль должен был появиться на рынке в начале лета текущего года, но по неизвестным причинам был отправлен на доработку. Представители бренда отметили, что данное решение обусловлено появлением множества разработок, которые также будут задействованы в производстве кроссовера. Главной его особенностью станет увеличенный клиренс до 20 сантиметров. На боковых панелях корпуса появятся колесные арки с защитными вставками из пластика. В качестве моторов для внедорожника были выбраны силовые агрегаты на 123 и 114 лошадиных сил. Вместе с ними установят МКПП на 5 ступеней и автоматическую трансмиссию с аналогичным числом передач. Стоимость базовой версии отечественного кроссовера после выхода на рынок России составит порядка 560 тысяч рублей.XRAY SportАвтомобиль почти не будет отличаться от предшественника, за исключением спортивного обвеса. Диаметр колесных дисков в машине составит 18 сантиметров. Кроссовер планируется поставлять с силовым агрегатом с турбонаддувом и мощностью в 150 лошадиных сил. По предварительным данным, премьера XRAY Sport состоится в конце текущего года. Стоимость автомобиля в базовой вариации составит порядка 1 миллиона рублей.