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Ученые: В Солнечной системе есть еще одна невидимая планета

Американский учёный Майкл Браун из Калифорнийского университета уверяет, что в Солнечной системе находится ещё одна планета невидимая современным технологиям и человеческому глазу. Предполагается, что она расположена за Нептуном и также, как Земля, вращается вокруг центральной звезды.

Ученые: В Солнечной системе есть еще одна невидимая планета


В последнее время заявления о том, что в Солнечной системе имеется девятая планета, появляются всё чаще. Впервые об этом сообщили учёные в 2014 году, когда за границами Нептуна были замечены несколько ледяных карликов, которые отличаются схожим характером движения. Тогда учёные решили, так как объекты находятся на одной орбите, то их что-то толкает. Дополнительная информация появилась в 2016 году, она дала астрономам повод предположить, что неизвестная планета превышает размеры Земли в несколько раз и находится от Солнца в 600 раз дальше, поэтому излучает слабый свет.

Тему девятой планеты в Солнечной системе учёные продолжают изучать при помощи телескопа Subaru, установленном на Гавайях. По словам специалистов, если загадочная планета находится от Солнца в 1 000 раз дальше, чем Земля, то шансы найти её приравниваются к нулю.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 13:32
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