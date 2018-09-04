Ученые: В Солнечной системе есть еще одна невидимая планета
Американский учёный Майкл Браун из Калифорнийского университета уверяет, что в Солнечной системе находится ещё одна планета невидимая современным технологиям и человеческому глазу. Предполагается, что она расположена за Нептуном и также, как Земля, вращается вокруг центральной звезды.
В последнее время заявления о том, что в Солнечной системе имеется девятая планета, появляются всё чаще. Впервые об этом сообщили учёные в 2014 году, когда за границами Нептуна были замечены несколько ледяных карликов, которые отличаются схожим характером движения. Тогда учёные решили, так как объекты находятся на одной орбите, то их что-то толкает. Дополнительная информация появилась в 2016 году, она дала астрономам повод предположить, что неизвестная планета превышает размеры Земли в несколько раз и находится от Солнца в 600 раз дальше, поэтому излучает слабый свет.
Тему девятой планеты в Солнечной системе учёные продолжают изучать при помощи телескопа Subaru, установленном на Гавайях. По словам специалистов, если загадочная планета находится от Солнца в 1 000 раз дальше, чем Земля, то шансы найти её приравниваются к нулю.
В последнее время заявления о том, что в Солнечной системе имеется девятая планета, появляются всё чаще. Впервые об этом сообщили учёные в 2014 году, когда за границами Нептуна были замечены несколько ледяных карликов, которые отличаются схожим характером движения. Тогда учёные решили, так как объекты находятся на одной орбите, то их что-то толкает. Дополнительная информация появилась в 2016 году, она дала астрономам повод предположить, что неизвестная планета превышает размеры Земли в несколько раз и находится от Солнца в 600 раз дальше, поэтому излучает слабый свет.
Тему девятой планеты в Солнечной системе учёные продолжают изучать при помощи телескопа Subaru, установленном на Гавайях. По словам специалистов, если загадочная планета находится от Солнца в 1 000 раз дальше, чем Земля, то шансы найти её приравниваются к нулю.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:32