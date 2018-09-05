Виктор Дробыш анонсировал новый состав группы «Машина времени»

На данной публикации помимо Виктора Дробыша запечатлены Юрий Костин, Андрей Макаревич и Александр Кутиков. Музыкант указал, какую роль в группе займет каждый участник, и призвал фанатов ждать новых хитов. Стоит напомнить, что в 80-е Виктор Яковлевич уже являлся участником музыкального коллектива. Тогда композитор играл на клавишных, вот и теперь он поставил себя за данный инструмент. Фолловерам продюсера понравилась идея. Но большинство фанатов, вспоминая антироссийские высказывания Андрея Макаревича, призвали его не портить свою репутацию таким проектом.Однако нашлись и те подписчики, которые считают, что музыку и политику не стоит смешивать, а без Андрея Макаревича группы «Машина времени» не будет. Пост в течение тринадцати часов собрал свыше 2 тысяч лайков и более 80 комментариев от многочисленных поклонников музыканта.