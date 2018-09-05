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Виктор Дробыш анонсировал новый состав группы «Машина времени»

Виктор Дробыш в популярной соцсети Instagram обнародовал фото, на котором изображен новый состав коллектива «Машина времени». Некоторые фолловеры ополчились на композитора из-за Андрея Макаревича.

Виктор Дробыш анонсировал новый состав группы «Машина времени»


На данной публикации помимо Виктора Дробыша запечатлены Юрий Костин, Андрей Макаревич и Александр Кутиков. Музыкант указал, какую роль в группе займет каждый участник, и призвал фанатов ждать новых хитов. Стоит напомнить, что в 80-е Виктор Яковлевич уже являлся участником музыкального коллектива. Тогда композитор играл на клавишных, вот и теперь он поставил себя за данный инструмент. Фолловерам продюсера понравилась идея. Но большинство фанатов, вспоминая антироссийские высказывания Андрея Макаревича, призвали его не портить свою репутацию таким проектом.

Виктор Дробыш анонсировал новый состав группы «Машина времени»


Однако нашлись и те подписчики, которые считают, что музыку и политику не стоит смешивать, а без Андрея Макаревича группы «Машина времени» не будет. Пост в течение тринадцати часов собрал свыше 2 тысяч лайков и более 80 комментариев от многочисленных поклонников музыканта.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01
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