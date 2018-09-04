В Магнитогорске маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в тот момент, когда ребёнка переходил дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. Свидетели сообщают, что школьник лежал лицом вниз и был без сознания.В автоинспекции города Магнитогорск ситуацию со сбитым на пешеходном переходе мальчиком пока никак не комментируют. Все подробности произошедшего выясняются.