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В Магнитогорске маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе

Сегодня, 4 сентября, около 8 часов утра в Магнитогорске пострадал ребенок. Школьника сбила маршрутка на пешеходном переходе.

В Магнитогорске маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе


По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в тот момент, когда ребёнка переходил дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. Свидетели сообщают, что школьник лежал лицом вниз и был без сознания.

В автоинспекции города Магнитогорск ситуацию со сбитым на пешеходном переходе мальчиком пока никак не комментируют. Все подробности произошедшего выясняются.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:20
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