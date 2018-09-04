Специалисты «АВТОСТАТ» составили ТОП самых популярных легковых авто в России

Количество этих моделей составляет более 1 730 000 экземпляров. В ТОП на втором месте оказался седан Lada 2106 (1 540 000 авто). Компактная трёхдверная версия внедорожника Lada 4 х 4 является не менее популярной в России. Количество этих машин составляет 1 010 000 единиц. Дальше по популярности следуют такие версии, как: Lada 2109 (850 000 экземпляров), Lada 2110 (826 900 единиц), Lada 2114 (774 000 автомобилей), заднеприводная версия Lada 2105 (726 900 транспортных средств).Десятку ТОП самых распространенных легковых автомобилей в Российской Федерации замыкают Ford Focus (725 900 авто), Toyota Corolla (704 400 единиц), южнокорейская версия Hyundai Solaris (704 200 экземпляров).