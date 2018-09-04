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Специалисты «АВТОСТАТ» составили ТОП самых популярных легковых авто в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на 1 июля текущего года в России насчитывалось 42 950 000 легковых авто. В десятке ТОП самых популярных машин лидирует российский седан Lada 2107.

Специалисты «АВТОСТАТ» составили ТОП самых популярных легковых авто в России


Количество этих моделей составляет более 1 730 000 экземпляров. В ТОП на втором месте оказался седан Lada 2106 (1 540 000 авто). Компактная трёхдверная версия внедорожника Lada 4 х 4 является не менее популярной в России. Количество этих машин составляет 1 010 000 единиц. Дальше по популярности следуют такие версии, как: Lada 2109 (850 000 экземпляров), Lada 2110 (826 900 единиц), Lada 2114 (774 000 автомобилей), заднеприводная версия Lada 2105 (726 900 транспортных средств).

Десятку ТОП самых распространенных легковых автомобилей в Российской Федерации замыкают Ford Focus (725 900 авто), Toyota Corolla (704 400 единиц), южнокорейская версия Hyundai Solaris (704 200 экземпляров).

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:05
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