Xiaomi готовит к выпуску новый флагман за 290 долларов

Производители теперь могут вернуться к прежним расценкам. Главой Xiaomi подтверждён уже выход в октябре новой безрамочной версии Xiaomi Mi Mix 3. Пока отсутствует информация, какая именно новая версия появится до конца сентября. При этом маловероятно, что версия Xiaomi Mi Mix 3 будет настолько доступной, так как в ней используются дорогие компоненты. Устройство наделят однокристальной системой Snapdragon 845, полностью безрамочным дизайном с выдвижным модулем, также как у версии Oppo Find X, который в свою очередь не может стоить дёшево.Устройство должно войти в серию Mi 8. К примеру, версия Xiaomi Mi 8 SE в настоящее время стоит дешевле 290 долларов. Стандартная версия Xiaomi Mi 8 стоит 395 долларов.