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Xiaomi готовит к выпуску новый флагман за 290 долларов

Компания Xiaomi в сентябре собирается представить высококлассный смартфон за 290 долларов. В последние 2 года с увеличением расценок на компоненты стали дороже также смартфоны компании.

Xiaomi готовит к выпуску новый флагман за 290 долларов


Производители теперь могут вернуться к прежним расценкам. Главой Xiaomi подтверждён уже выход в октябре новой безрамочной версии Xiaomi Mi Mix 3. Пока отсутствует информация, какая именно новая версия появится до конца сентября. При этом маловероятно, что версия Xiaomi Mi Mix 3 будет настолько доступной, так как в ней используются дорогие компоненты. Устройство наделят однокристальной системой Snapdragon 845, полностью безрамочным дизайном с выдвижным модулем, также как у версии Oppo Find X, который в свою очередь не может стоить дёшево.

Устройство должно войти в серию Mi 8. К примеру, версия Xiaomi Mi 8 SE в настоящее время стоит дешевле 290 долларов. Стандартная версия Xiaomi Mi 8 стоит 395 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:01
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