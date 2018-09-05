Ученые: Люди чувствуют запах дождя из-за явления петрикора
Тим Логан, ученый из Техасского университета объяснил причину, по которой люди чувствуют запах дождя. Метеоролог пояснил, что именно мы чувствуем и в чем причина такого явления, ведь дождь не имеет запаха.
По заявлениям ученого, специалисты из Массачусетского технологического университета подробно исследовали все явления, происходящие во время дождя. Это явление получило название петрикор. Во время дождя появляются актиномицеты и цианобактерии. Эти бактерии способны разлагать органические вещества и в ходе этого процесса выделяется геосмин. Именно он и является источником запаха дождя и, не смотря на то, что выделяется он в малых объемах, люди способны ощущать даже самые незначительные его дозы.
Таким образом можно утверждать, что пахнет не дождь, а увлажняемая им почва, на которой и происходит процесс выделения геосмина, являющегося процессом жизнедеятельности бактерий, поедающих органические ткани растений.
По заявлениям ученого, специалисты из Массачусетского технологического университета подробно исследовали все явления, происходящие во время дождя. Это явление получило название петрикор. Во время дождя появляются актиномицеты и цианобактерии. Эти бактерии способны разлагать органические вещества и в ходе этого процесса выделяется геосмин. Именно он и является источником запаха дождя и, не смотря на то, что выделяется он в малых объемах, люди способны ощущать даже самые незначительные его дозы.
Таким образом можно утверждать, что пахнет не дождь, а увлажняемая им почва, на которой и происходит процесс выделения геосмина, являющегося процессом жизнедеятельности бактерий, поедающих органические ткани растений.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 02:01