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Ученые: Люди чувствуют запах дождя из-за явления петрикора

Тим Логан, ученый из Техасского университета объяснил причину, по которой люди чувствуют запах дождя. Метеоролог пояснил, что именно мы чувствуем и в чем причина такого явления, ведь дождь не имеет запаха.

Ученые: Люди чувствуют запах дождя из-за явления петрикора


По заявлениям ученого, специалисты из Массачусетского технологического университета подробно исследовали все явления, происходящие во время дождя. Это явление получило название петрикор. Во время дождя появляются актиномицеты и цианобактерии. Эти бактерии способны разлагать органические вещества и в ходе этого процесса выделяется геосмин. Именно он и является источником запаха дождя и, не смотря на то, что выделяется он в малых объемах, люди способны ощущать даже самые незначительные его дозы.

Таким образом можно утверждать, что пахнет не дождь, а увлажняемая им почва, на которой и происходит процесс выделения геосмина, являющегося процессом жизнедеятельности бактерий, поедающих органические ткани растений.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 02:01
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