Ученые: Люди чувствуют запах дождя из-за явления петрикора

По заявлениям ученого, специалисты из Массачусетского технологического университета подробно исследовали все явления, происходящие во время дождя. Это явление получило название петрикор. Во время дождя появляются актиномицеты и цианобактерии. Эти бактерии способны разлагать органические вещества и в ходе этого процесса выделяется геосмин. Именно он и является источником запаха дождя и, не смотря на то, что выделяется он в малых объемах, люди способны ощущать даже самые незначительные его дозы.Таким образом можно утверждать, что пахнет не дождь, а увлажняемая им почва, на которой и происходит процесс выделения геосмина, являющегося процессом жизнедеятельности бактерий, поедающих органические ткани растений.