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В Ленинградской области 15-летняя девочка выпала с 13 этажа

В Ленинградской области 15-летняя девочка выпала из окна 13 этажа. Тело подростка было найдено ночью под окнами многоэтажного дома.

В Ленинградской области 15-летняя девочка выпала с 13 этажа


Стало известно, что девочка воспитывалась матерью, но семья считается благополучной, и в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов не попадала. В данный момент тело 15-летней девочки направлено в морг. Специалисты проведут необходимые процедуры, которые смогут помочь разобраться в ситуации.

Следственный комитет Ленинградской области ведет проверку. Обстоятельства гибели подростка выясняются.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52
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