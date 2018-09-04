В Ленинградской области 15-летняя девочка выпала с 13 этажа

Стало известно, что девочка воспитывалась матерью, но семья считается благополучной, и в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов не попадала. В данный момент тело 15-летней девочки направлено в морг. Специалисты проведут необходимые процедуры, которые смогут помочь разобраться в ситуации.Следственный комитет Ленинградской области ведет проверку. Обстоятельства гибели подростка выясняются.