В Ленинградской области 15-летняя девочка выпала с 13 этажа
В Ленинградской области 15-летняя девочка выпала из окна 13 этажа. Тело подростка было найдено ночью под окнами многоэтажного дома.
Стало известно, что девочка воспитывалась матерью, но семья считается благополучной, и в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов не попадала. В данный момент тело 15-летней девочки направлено в морг. Специалисты проведут необходимые процедуры, которые смогут помочь разобраться в ситуации.
Следственный комитет Ленинградской области ведет проверку. Обстоятельства гибели подростка выясняются.
Стало известно, что девочка воспитывалась матерью, но семья считается благополучной, и в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов не попадала. В данный момент тело 15-летней девочки направлено в морг. Специалисты проведут необходимые процедуры, которые смогут помочь разобраться в ситуации.
Следственный комитет Ленинградской области ведет проверку. Обстоятельства гибели подростка выясняются.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52