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Нервное расстройство Ольги Бузовой угрожает будущему проекта

Неуравновешенность ведущей «Дом-2» и героини нового проекта ТНТ Ольги Бузовой ставит под угрозу личную жизнь звезды и будущее всего реалити-шоу, считают зрители.

Нервное расстройство Ольги Бузовой угрожает будущему проекта



Во втором выпуске шоу «Замуж за Бузову» знаменитость сорвала свое настроение на братьях Наумовых, чем очередной раз доказала поклонникам, что страдает нервными расстройствами, которые и не позволяют ей построить нормальные романтические отношения. Истерики Ольги Бузовой стали ее своеобразной визитной карточкой, а импульсивный характер помешал ей в свое время удержать мужа Дмитрия Тарасова, а также воспользоваться симпатией Романа Гриценко.

Нервное расстройство Ольги Бузовой угрожает будущему проекта
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Создается впечатление, что Бузова из-за боязни сблизиться с мужчиной грубо и истерично его отталкивает. На данный момент Ольга допускает только симпатию на расстоянии, или «дружбу на грани» как в случае с Тимуром Батрутдиновым.

Из вышесказанного следует, что проект «Замуж за Бузову» находится под угрозой, ведь Ольга так и научилась подпускать к себе мужчин и устроила очередную истерику на первом свидании.

Нервное расстройство Ольги Бузовой угрожает будущему проекта


Зрители сомневаются, что кто-либо из холостяков согласится пойти замуж за истеричку Бузову.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:19
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