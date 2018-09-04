Нервное расстройство Ольги Бузовой угрожает будущему проекта

Во втором выпуске шоу «Замуж за Бузову» знаменитость сорвала свое настроение на братьях Наумовых, чем очередной раз доказала поклонникам, что страдает нервными расстройствами, которые и не позволяют ей построить нормальные романтические отношения. Истерики Ольги Бузовой стали ее своеобразной визитной карточкой, а импульсивный характер помешал ей в свое время удержать мужа Дмитрия Тарасова, а также воспользоваться симпатией Романа Гриценко.Создается впечатление, что Бузова из-за боязни сблизиться с мужчиной грубо и истерично его отталкивает. На данный момент Ольга допускает только симпатию на расстоянии, или «дружбу на грани» как в случае с Тимуром Батрутдиновым.Из вышесказанного следует, что проект «Замуж за Бузову» находится под угрозой, ведь Ольга так и научилась подпускать к себе мужчин и устроила очередную истерику на первом свидании.Зрители сомневаются, что кто-либо из холостяков согласится пойти замуж за истеричку Бузову.