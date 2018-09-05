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Поклонники раскритиковали 60-летнюю Елену Проклову за «смелое» мини

Игорь Николаев в честь 60-летия Елены Прокловой опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором они запечатлены вместе. Однако поклонники раскритиковали актрису за «смелое» мини-платье.

Поклонники раскритиковали 60-летнюю Елену Проклову за «смелое» мини


В подписи к снимку Игорь Николаев написал, что был счастлив поздравить Елену Проклову лично. Артист признался, что обожает кинофильмы с её участием. На фото актриса изображена в коротком черном платье, подчеркивающем стройные ноги артистки. Однако мгновенно посыпались негативные комментарии от фолловеров. Они отметили, что в ее возрасте так одеваться - это просто вульгарно и некрасиво. Подписчики также заявили, что после любовных связей актрисы с женатыми известными актерами, она публике просто разонравилась.

Однако нашлись и те фанаты, которые заступились за Елену Проклову. Они отметили, что такая внешность актрисы в её 60 лет заслуживает уважения.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01
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