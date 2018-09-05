Ученые разработали онлайн-тест для определения риска инсульта и инфаркта

Онлайн-тест уже прошли около 2 миллионов человек. Специалисты выяснили, что 78% прошедших тестирование имеют проблемы с сердцем, изношенность которого не соответствует их биологическому возрасту. Медицинские работники считают, что в Великобритании около 6 миллионов человек имеют проблемы, которые связаны с кровообращением. Но при этом не собираются обращаться к специалистам. Разработчики онлайн-тест попытались помочь потенциальным больным определить риск появления заболевания. В тестировании имеется 16 вопросов, которые касаются веса, образа жизни и генетических проблем.Пройти онлайн-тест может житель любой страны, используя при этом переводчик.