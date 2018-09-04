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Актёр телесериала «Каменская» Николай Чиндяйкин ушёл в запой после смерти жены

Николай Чиндяйкин, благодаря роли в телесериале «Каменская», стал очень популярен. Но мало кому известно, что в жизни актера была страшная трагедия, после которой он ушел в запой.

Актёр телесериала «Каменская» Николай Чиндяйкин ушёл в запой после смерти жены


Николай Чиндяйкин был женат дважды. Первый брак артиста, случившийся в студенческие годы, состоялся по глупости, однако второй был порывом огромных чувств. Актёр влюбился в Татьяну Ожигову. В тот момент актриса была замужем за влиятельным режиссёром, и поэтому их роман мог перечеркнуть карьеру обоих. Однако, несмотря на это, они поженились и прожили счастливые пятнадцать лет, вплоть до смерти Татьяны Анатольевны. Артистка сообщила супругу о раке, когда болезнь начала стремительно прогрессировать. Жена актера скончалась в 1989 году. Он признаётся, что после похорон ушёл в запой. Николая Дмитриевича не радовала даже любимая работа, хоть тогда он принимал участие во множестве интересных проектов. Актер нашёл утешение только в новых отношениях. По словам знаменитости, теперешняя возлюбленная Раса – понимающий, тонкий человек.

Актёр телесериала «Каменская» Николай Чиндяйкин ушёл в запой после смерти жены


Сейчас Николай Чиндяйкин даже в 71 год активно работает в кино и театре. В своей жизни артист жалеет, что у него нет наследников ни от Татьяны Ожиговой, ни от Расы. Зато есть дочка от первого брака – это его вдохновение и радость.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:31
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