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Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет поддерживать три версии Android

Смартфон Samsung Galaxy J7, выпущенный в 2016 году, в скором времени получит обновление "операционки". Как известно, смартфоны из менее дорогих серий редко обновляются. J7 ,однако, станет исключением.

Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет поддерживать три версии Android


Galaxy J7 был изначально был выпущен с операционной системой Android 6.0 Marshmallow, весьма неплохим для того года. Через определенный период времени для J7 было выпушено обновление Android 7.0 Nougat. В связи со вторым по счету нововведением, распространенность смартфона на какое-то время возросла. Согласно определенным источникам, именно это и повлияло на выпуск третьего обновления Android 8.0 Oreo.

Стало известно, что планшет Tab A 10.1, в 2016 году также выл выпущен с системой Android 6.0 Marshmallow получит "обнову" Oreo. Эта система, согласно некоторым источникам, очень хорошо себя показала, в связи с чем, ее внедрение в некоторые гаджеты предыдущих поколений может существенно повысить их качество.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 23:01
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