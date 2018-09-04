Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет поддерживать три версии Android

Galaxy J7 был изначально был выпущен с операционной системой Android 6.0 Marshmallow, весьма неплохим для того года. Через определенный период времени для J7 было выпушено обновление Android 7.0 Nougat. В связи со вторым по счету нововведением, распространенность смартфона на какое-то время возросла. Согласно определенным источникам, именно это и повлияло на выпуск третьего обновления Android 8.0 Oreo.Стало известно, что планшет Tab A 10.1, в 2016 году также выл выпущен с системой Android 6.0 Marshmallow получит "обнову" Oreo. Эта система, согласно некоторым источникам, очень хорошо себя показала, в связи с чем, ее внедрение в некоторые гаджеты предыдущих поколений может существенно повысить их качество.