Учёные: Глобальное потепление за сто лет до неузнаваемости изменит ландшафт Земли

Ученые, изучив свыше 500 древних записей, касающихся климата, сделали вывод, что нынешнее глобальное потепление схоже с тем, которое наблюдалось во времена прошлого ледникового периода. По словам экспертов, во времена прошлого Ледникового периода, когда лед покрыл практически всю Северную Европу, Северную Америку, Азию, планета прогревалась приблизительно на 4-7 градусов. Он через 10 000 лет растаял. После этого появились абсолютно новые экосистемы, существующие в наше время.По словам климатологов, если парниковые газы будут выбрасываться в атмосферу с той же скоростью что и сейчас, земная температура увеличится к 2 100 году на 4 градуса. Проанализировав сотни палеонтологических записей, исследователи сделали вывод, что если люди радикально не снизят выделение парниковых газов, экосистемы Земли претерпят больших трансформаций.По их мнению, в худшем случае большие изменения произойдут в ближайшие 100 лет. В своих выводах исследователи отмечают, что вся растительность на Земле стоит сейчас перед серьезным риском изменений, если не уменьшить количество выбросов парниковых газов. Многие такие изменения произойдут в 21 столетии. Особенно это касается регионов, где усиливаются нарушения растительного мира либо ускоряются вследствие влияния людей.Многие пришедшие на смену новые экосистемы будут отличаться функциональностью, составом, структурой. По всей видимости, они будут неустойчивыми вследствие постоянных изменений в климате. До начала 22 столетия не будет достигнуто состояние равновесия.