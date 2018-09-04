В Сети опубликовали первые шпионские фото новой Skoda Rapid

Согласно предварительной информации, на выложенных в интернет фото представлена модель Rapid нового поколения в кузове хэтчбек. Skoda Rapid нынешней генерации в «Старом Свете» в названии имеет дополнительную приставку - Spaceback. Такое авто в России не продают. Из опубликованных снимков видно, что дизайн трансмпортн6ого средства производители выполнили в стиле Skoda Vision RS, чья презентация состоится в будущем месяце в рамках парижского автосалона. Первые эскизы пятидверной версии Skoda были показаны на прошлой неделе. Прототип представляет собой прообраз будущего авто компакт-класса. По всей видимости, чехи имели в виду новую версию Rapid.Хэтчбек Rapid нового поколения разработали на архитектуре MQB. Благодаря этому новинка стала габаритней и ниже своего предшественника. Прочие подробности о данной версии пока отсутствуют.