Новые смарт-часы отHuawei смогут работать неделю без подзарядки

Последняя версия смарт-часов от Huawei была упущена уже давно и новость о новинке порадовала пользователей этого бренда. Представители компании сообщили, что в новых разработках ставка делается на инновации. Благодаря этому смарт-часы Huawei смогут конкурировать с другими производителями. Также Huawei ведет переговоры с Qualcomm о создании чипсета, который поможет увеличить время автономной работы устройств.Несколько месяцев назад Huawei запустила Watch 2 с Snapdragon 2100 на борту. Гаджет доступен только в Китае, но эксперты допускают, что в ближайшие недели Huawei запустит смарт-часы для международной аудитории со временем автономной работы около недели.