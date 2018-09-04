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Новые смарт-часы отHuawei смогут работать неделю без подзарядки

Бренд Huawei намерен выпустить смарт-часы с продолжительным сроком работы батареи. Ожидается, что новое устройство не придется заряжать неделю.

Новые смарт-часы отHuawei смогут работать неделю без подзарядки


Последняя версия смарт-часов от Huawei была упущена уже давно и новость о новинке порадовала пользователей этого бренда. Представители компании сообщили, что в новых разработках ставка делается на инновации. Благодаря этому смарт-часы Huawei смогут конкурировать с другими производителями. Также Huawei ведет переговоры с Qualcomm о создании чипсета, который поможет увеличить время автономной работы устройств.

Несколько месяцев назад Huawei запустила Watch 2 с Snapdragon 2100 на борту. Гаджет доступен только в Китае, но эксперты допускают, что в ближайшие недели Huawei запустит смарт-часы для международной аудитории со временем автономной работы около недели.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:31
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