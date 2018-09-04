Юлия Началова хочет ребёнка от нового бойфренда
Юлия Началова этим летом познакомилась с неким Вячеславом. Певица призналась, что она не против с новым возлюбленным связать себя узами брака, а также родить от него малыша.
Фанаты артистки заметили, что новые отношения благотворно сказались на внешности их любимицы. 37-летняя исполнительница песен излучает счастье и красоту. Но звезда не торопит события. После развода с футболистом Евгением Алдониным, Началова смогла сохранить с ним хорошие отношения ради дочки, которую бывшие супруги вместе отвели в шестой класс.
Юлия Началова поведала, что планирует с новым бойфрендом замужество, а также родить от него мальчика.
Фанаты артистки заметили, что новые отношения благотворно сказались на внешности их любимицы. 37-летняя исполнительница песен излучает счастье и красоту. Но звезда не торопит события. После развода с футболистом Евгением Алдониным, Началова смогла сохранить с ним хорошие отношения ради дочки, которую бывшие супруги вместе отвели в шестой класс.
Юлия Началова поведала, что планирует с новым бойфрендом замужество, а также родить от него мальчика.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:24