«Светлая память»: Ксения Собчак по-домашнему помянула Иосифа Кобзона

«Провожаем..Светлая память», - извещает надпись на изображении.

«Рак – не приговор», - любил говорить покойный музыкант.

«Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология? Я призываю всех, как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастаз? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда», - еще недавно рассуждал Иосиф Давыдович.

Напомним, что несколько дней назад не стало в живых необыкновенного таланта певца и государственного деятеля Иосифа Кобзона. На церемонию прощания с музыкантом пришли тысячи его преданных поклонников, в том числе и президент России Владимир Путин, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Конечно же, что с таким великим артистом не смог не попрощаться весь цвет отечественной культуры и шоу-бизнеса. Впрочем, Ксения Собчак, по всей видимости, решила в очередной раз выделиться, так как проводила Иосифа Давыдовича в последний путь по-домашнему.Несколько часов назад бывший кандидат в президенты России опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новый видеоролик. На записи запечатлены импровизированные «поминки». Само видео было размещено в разделе Stоries.На видеоролике Ксении Собчак нет. Зато на нем запечатлен накрытый стол, за которым сидит ее любимый супруг Максим Виторган. Лицо у многими любимого советского и российского актера нарочито сосредоточенное, ведь он даже отказался брать на руки своего единственного наследника Платона.Виторган даже позволил себе вполголоса отчитать сына, по всей видимости, за неподходящее поведение. Также на видеоролике видно, как по телевизору, который висит на стене над накрытым столом, идет трансляция траурной церемонии.Как бы там ни было, но многочисленные пользователи социальной сети Instagram оказались не готовыми к тому, чтобы принять подобный поступок бывшей телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» за чистую монету. Огромнейшее количество фолловеров сочли данное поведение Ксении Собчак, мягко говоря, неуместным и даже бестактным.Некоторые наиболее осведомленные пользователи Сети даже увидели в таких действии Собчак почти неприкрытую издевку над усопшим. Ни для кого не является секретом, что Ксения и Иосиф Кобзон были яростными антагонистами по многочисленным вопросам, в первую очередь общественно-политическим. Кое-кто из подписчиков скандальной журналистки предположил, что знаменитость попросту банально потешается и язвит.Стоит напомнить, что Иосиф Кобзон на протяжении тридцати лет пытался побороть онкологическое заболевание. Великий артист никогда не показывал публике, как тяжело ему давалось лечение.Стоит отметить, что Иосиф Кобзон был не просто великим артистом с большой буквы, он был человеком, который обладал широкой душой. Успехом такого великого музыканта являлось не только сочетание таланта и чрезвычайной работоспособности, но и мужества.До своего 81-летия певец не дожил всего несколько недель. Похоронили Иосифа Давыдовича Кобзона с воинскими почестями на Востряковском кладбище, рядом с могилой матери.