Ольга Бузова в поисках нового мужчины не брезгует принимать подарки от бывшего

Оказывается, роскошный букет красных роз Ольга получила от Тимура Батрутдинова, и хотя сама артистка утверждает, что между ними «дружба на грани», многие уверены что эта грань давно преступлена., - прокомментировала публикацию Бузова.Несмотря на попытки ведущей завуалировать имя дарителя, пользователи правильно поняли, о ком идет речь и предположили что между Ольгой и Тимуром Батрутдиновым уже давно не дружеские отношения.Подписчики Ольги уверены, что пока Бузова не отпустит все свои прошлые отношения, поиски мужа в новом проекте останутся всего лишь шоу.