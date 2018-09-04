Ольга Бузова в поисках нового мужчины не брезгует принимать подарки от бывшего
Популярная ведущая «Дом-2», певица и участница нового шоу, аналога «Холостяка» Ольга Бузова сейчас находится в активном поиске настоящего мужчины, но при этом совсем не против подарков от прошлых романов.
Оказывается, роскошный букет красных роз Ольга получила от Тимура Батрутдинова, и хотя сама артистка утверждает, что между ними «дружба на грани», многие уверены что эта грань давно преступлена.
«Верите ли Вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Спасибо Тимуш», - прокомментировала публикацию Бузова.
Несмотря на попытки ведущей завуалировать имя дарителя, пользователи правильно поняли, о ком идет речь и предположили что между Ольгой и Тимуром Батрутдиновым уже давно не дружеские отношения.
Подписчики Ольги уверены, что пока Бузова не отпустит все свои прошлые отношения, поиски мужа в новом проекте останутся всего лишь шоу.
Оказывается, роскошный букет красных роз Ольга получила от Тимура Батрутдинова, и хотя сама артистка утверждает, что между ними «дружба на грани», многие уверены что эта грань давно преступлена.
«Верите ли Вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Спасибо Тимуш», - прокомментировала публикацию Бузова.
Несмотря на попытки ведущей завуалировать имя дарителя, пользователи правильно поняли, о ком идет речь и предположили что между Ольгой и Тимуром Батрутдиновым уже давно не дружеские отношения.
Подписчики Ольги уверены, что пока Бузова не отпустит все свои прошлые отношения, поиски мужа в новом проекте останутся всего лишь шоу.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:15