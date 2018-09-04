"Не для всех": Поклонники раскритиковали Настю Каменских за снимок с заднего плана

Реакция со стороны фолловеров на публикацию певицы получилась неоднозначная. Часть подписчиков были в восторге от очередного кадра звезды. Другие восприняли новое фото с изрядной долей досады. Они язвительно отметили, что Насте Каменских до Ким Кардашьян очень далеко. Некоторые фанаты спросили исполнительницу песен, зачем она делает такие снимки, объясняя все происходящее невоспитанностью артистки. Они также заявили, что отписываются от аккаунта Насти Каменских.Но все же публикация знаменитости в течение пятнадцати часов сумела собрать свыше 128 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1 220 комментариев.