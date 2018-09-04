В Томске пропавшего мужчину обнаружили зарезанным
Мужчину, пропавшего в Саратовской области, нашли убитым. Как сообщается, смерть наступила в результате многочисленных ударов ножом. Тело было обнаружено днем 1 сентября вблизи одного из частных домов Томска, при этом убитый проживал в селе Михайловка.
Ранее о пропаже мужчины сообщали родственники погибшего, указывая, что он пропал в конце августа. Как показала экспертиза, мужчина скончался после получения множества ножевых ранений. Раны были обнаружены в районе живота, шеи, груди и, с учетом их колото-резанного характера, оказались несовместимы с жизнью.
В настоящее время следователи проводят экспертизу, занимаются поиском улик и свидетелей. На текущем этапе расследования остается неизвестным, почему мужчина отправился в Томск из Михайловки. Возможно, именно эта информация стала бы ключевой в данном расследовании. Дальнейшие подробности по данному делу пока не сообщаются.
Ранее о пропаже мужчины сообщали родственники погибшего, указывая, что он пропал в конце августа. Как показала экспертиза, мужчина скончался после получения множества ножевых ранений. Раны были обнаружены в районе живота, шеи, груди и, с учетом их колото-резанного характера, оказались несовместимы с жизнью.
В настоящее время следователи проводят экспертизу, занимаются поиском улик и свидетелей. На текущем этапе расследования остается неизвестным, почему мужчина отправился в Томск из Михайловки. Возможно, именно эта информация стала бы ключевой в данном расследовании. Дальнейшие подробности по данному делу пока не сообщаются.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:19