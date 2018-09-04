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В Томске пропавшего мужчину обнаружили зарезанным

Мужчину, пропавшего в Саратовской области, нашли убитым. Как сообщается, смерть наступила в результате многочисленных ударов ножом. Тело было обнаружено днем 1 сентября вблизи одного из частных домов Томска, при этом убитый проживал в селе Михайловка.

В Томске пропавшего мужчину обнаружили зарезанным


Ранее о пропаже мужчины сообщали родственники погибшего, указывая, что он пропал в конце августа. Как показала экспертиза, мужчина скончался после получения множества ножевых ранений. Раны были обнаружены в районе живота, шеи, груди и, с учетом их колото-резанного характера, оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время следователи проводят экспертизу, занимаются поиском улик и свидетелей. На текущем этапе расследования остается неизвестным, почему мужчина отправился в Томск из Михайловки. Возможно, именно эта информация стала бы ключевой в данном расследовании. Дальнейшие подробности по данному делу пока не сообщаются.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:19
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