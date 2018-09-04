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На западе Москвы из окна квартиры пытались выбросить женщину

Из окна квартиры на западе Москвы пытались выбросить женщину. Инцидент произошел на Очаковском шоссе около 00:30.

На западе Москвы из окна квартиры пытались выбросить женщину


По информации, которую сообщили очевидцы, некий мужчина в ночь на 4 сентября пытался выбросить из окна квартира женщину, увидев это, люди вызвали на помощь сотрудников полиции и карету скорой помощи. На данный момент все подробности случившегося выясняются.

В пресс-службе московского главка МВД сообщили, что к ним данная информация не поступала.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:45
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