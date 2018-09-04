На западе Москвы из окна квартиры пытались выбросить женщину
Из окна квартиры на западе Москвы пытались выбросить женщину. Инцидент произошел на Очаковском шоссе около 00:30.
По информации, которую сообщили очевидцы, некий мужчина в ночь на 4 сентября пытался выбросить из окна квартира женщину, увидев это, люди вызвали на помощь сотрудников полиции и карету скорой помощи. На данный момент все подробности случившегося выясняются.
В пресс-службе московского главка МВД сообщили, что к ним данная информация не поступала.
По информации, которую сообщили очевидцы, некий мужчина в ночь на 4 сентября пытался выбросить из окна квартира женщину, увидев это, люди вызвали на помощь сотрудников полиции и карету скорой помощи. На данный момент все подробности случившегося выясняются.
В пресс-службе московского главка МВД сообщили, что к ним данная информация не поступала.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:45