Смартфон Umidigi Z2 Updated Edition стал дешевле и получил улучшенную основную камеру
Смартфон вариации Umidigi Z2 Updated Edition стал дешевле. Устройство получило улучшенную основную камеру, где установлены датчики изображения с разрешением на 16 и 8 Мп, также как в оригинальной модели.
Диафрагма объектива смартфона составляет теперь F/1,7. Это позволяет получать качественные снимки даже при условии недостаточной освещенности. Прочие характеристики остались неизменными.
Umidigi Z2 Updated Edition приобрести можно будет за 240 американских долларов. Стоит отметить, что оригинальная версия смартфона на момент выхода расценивалась в 270 долларов.
Диафрагма объектива смартфона составляет теперь F/1,7. Это позволяет получать качественные снимки даже при условии недостаточной освещенности. Прочие характеристики остались неизменными.
Umidigi Z2 Updated Edition приобрести можно будет за 240 американских долларов. Стоит отметить, что оригинальная версия смартфона на момент выхода расценивалась в 270 долларов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:38