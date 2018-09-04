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В Сети появились подробности о новом Google Pixel 3
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В Сети появились подробности о новом Google Pixel 3

В Сети появились новые подробности нового смартфона Google Pixel 3. По предварительным данным, устройство должно получить масштабное обновление функционала, которое затронет все системы.

В Сети появились подробности о новом Google Pixel 3


Google Pixel 3 получит дисплей на 5,5 дюйма, но смартфон почти полностью лишится рамок, ввиду чего будет занимать немного места в руке у пользователя. Также компания может использовать ранее уже применяемую технологию поворотной камеры. Это означает, что разрешение передней камеры не будет отличаться от задней.

На концепте, попавшем в Сеть, можно заметить, что на передней части смартфона разместился небольшой вырез в верхней части, который значительно меньше, чем у его предшественников. В нем расположат переговорный динамик и датчик приближения. Камера будет передвигаться с задней части на переднюю. Сведения о возможной дате презентации смартфона и его других технических характеристиках пока отсутствуют.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:42
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