В Сети появились подробности о новом Google Pixel 3

Google Pixel 3 получит дисплей на 5,5 дюйма, но смартфон почти полностью лишится рамок, ввиду чего будет занимать немного места в руке у пользователя. Также компания может использовать ранее уже применяемую технологию поворотной камеры. Это означает, что разрешение передней камеры не будет отличаться от задней.На концепте, попавшем в Сеть, можно заметить, что на передней части смартфона разместился небольшой вырез в верхней части, который значительно меньше, чем у его предшественников. В нем расположат переговорный динамик и датчик приближения. Камера будет передвигаться с задней части на переднюю. Сведения о возможной дате презентации смартфона и его других технических характеристиках пока отсутствуют.