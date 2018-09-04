Учёные: Пробиотики могут вызывать проблемы со здоровьем

Как оказалось, в некоторых случаях потребление пробиотиков может привести к негативным последствиям. В результате недавнего исследования было доказано, что «хорошие бактерии» для кишечника не могут быть панацеей, в которую верят многие люди. У некоторых пациентов пробиотики могут вызвать проблемы с мозгом и экстремальное вздутие живота. К такому выводу пришли эксперты после проведения опытов на грызунах.В частности, было установлено, что пробиотики повышают восприимчивость человека к криптоспоридиозу. В 2016 году с этим заболеванием было связано примерно 48 000 смертей по всему миру, а также многие люди стали инвалидами. Отмечается, что от этой болезни в настоящее время не существует лекарств или вакцин.