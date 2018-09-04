Учёные: Пробиотики могут вызывать проблемы со здоровьем
Учёные после проведения исследования опровергли исключительно полезные свойства пробиотиков. Большинство людей считают, что эти бактерии не имеют минусов, но на самом деле не всё так однозначно.
Как оказалось, в некоторых случаях потребление пробиотиков может привести к негативным последствиям. В результате недавнего исследования было доказано, что «хорошие бактерии» для кишечника не могут быть панацеей, в которую верят многие люди. У некоторых пациентов пробиотики могут вызвать проблемы с мозгом и экстремальное вздутие живота. К такому выводу пришли эксперты после проведения опытов на грызунах.
В частности, было установлено, что пробиотики повышают восприимчивость человека к криптоспоридиозу. В 2016 году с этим заболеванием было связано примерно 48 000 смертей по всему миру, а также многие люди стали инвалидами. Отмечается, что от этой болезни в настоящее время не существует лекарств или вакцин.
Как оказалось, в некоторых случаях потребление пробиотиков может привести к негативным последствиям. В результате недавнего исследования было доказано, что «хорошие бактерии» для кишечника не могут быть панацеей, в которую верят многие люди. У некоторых пациентов пробиотики могут вызвать проблемы с мозгом и экстремальное вздутие живота. К такому выводу пришли эксперты после проведения опытов на грызунах.
В частности, было установлено, что пробиотики повышают восприимчивость человека к криптоспоридиозу. В 2016 году с этим заболеванием было связано примерно 48 000 смертей по всему миру, а также многие люди стали инвалидами. Отмечается, что от этой болезни в настоящее время не существует лекарств или вакцин.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:01