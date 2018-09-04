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Певица Ханна родила первого ребенка

Известная отечественная певица Ханна родила первого ребенка. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге Instagram.

Певица Ханна родила первого ребенка


Артистка обнародовала снимок, на котором изображены счастливые родители со своим первенцем. Под фото исполнительница песен написала дату рождения ребенка - 3.09.2018, но пол малыша не сообщила. Однако подписчики стали поздравлять знаменитость с рождением дочери, потому что несколько дней назад муж певицы показывал своим фолловерам, как в детском магазине покупал одежду в розовых тонах.

Певица Ханна родила первого ребенка


Ханна вышла замуж за Павла Курьянова в 2015 году. О беременности знаменитости стало известно весной текущего года.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:31
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