Певица Ханна родила первого ребенка

Артистка обнародовала снимок, на котором изображены счастливые родители со своим первенцем. Под фото исполнительница песен написала дату рождения ребенка - 3.09.2018, но пол малыша не сообщила. Однако подписчики стали поздравлять знаменитость с рождением дочери, потому что несколько дней назад муж певицы показывал своим фолловерам, как в детском магазине покупал одежду в розовых тонах.Ханна вышла замуж за Павла Курьянова в 2015 году. О беременности знаменитости стало известно весной текущего года.