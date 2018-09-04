Samsung оборудует смартфоны среднего класса новыми функциями

За производство новой линейки смартфонов будет отвечать подразделение Samsung Koh, которое ранее создавало только визуальную составляющую устройств. Компания собирается в будущем не только переложить на него выпуск гаджетов, но и все процедуры маркетинга. Не исключено, что для привлечения клиентов к бюджетной линейке компания будет использовать всевозможный дополнительный функционал.Западные аналитики отмечают, что компания Samsung решила составить конкуренцию Apple и другим брендам посредством снижения цен на устройства с аналогичным функционалом. Ранее к аналогичным мерам прибегали многие концерны из Китая, в частности Xiaomi и Huawei. Сейчас все они располагают собственными линейками устройств в премиальном сегменте.