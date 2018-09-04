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Samsung оборудует смартфоны среднего класса новыми функциями
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Samsung оборудует смартфоны среднего класса новыми функциями

Компания Samsung намерена оборудовать смартфоны среднего класса новыми функциями. В частности, речь идет об использовании камер с двойными модулями и полностью безрамочных дисплеев.

Samsung оборудует смартфоны среднего класса новыми функциями


За производство новой линейки смартфонов будет отвечать подразделение Samsung Koh, которое ранее создавало только визуальную составляющую устройств. Компания собирается в будущем не только переложить на него выпуск гаджетов, но и все процедуры маркетинга. Не исключено, что для привлечения клиентов к бюджетной линейке компания будет использовать всевозможный дополнительный функционал.

Западные аналитики отмечают, что компания Samsung решила составить конкуренцию Apple и другим брендам посредством снижения цен на устройства с аналогичным функционалом. Ранее к аналогичным мерам прибегали многие концерны из Китая, в частности Xiaomi и Huawei. Сейчас все они располагают собственными линейками устройств в премиальном сегменте.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:29
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