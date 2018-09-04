В Томске мужчина зарубил знакомого топором в сауне

Как сообщают источники, убийство случилось в декабре 2017 года. В тот день приятели отправились в сауну, где употребляли алкоголь. Спустя какое-то время между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый взял топор и нанес им не менее 6-ти ударов по голове погибшего. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия.Как стало известно, ранее обвиняемый уже был осужден за убийство, впрочем, точные его детали остаются неизвестными. Мужчина направлен в Ленинский районный суд Томска, чтобы рассмотреть уголовное дело и вынести приговор. Стоит отметить, что после убийства приятеля топором, подсудимый сам сознался в содеянном поступке.