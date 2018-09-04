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В Томске мужчина зарубил знакомого топором в сауне

42-х летний житель Томска задержан по обвинению в убийстве человека. Убитый, как сообщается, был знаком с задержанным. Утверждается, что смерть наступила в результате многократных ударов топором.

В Томске мужчина зарубил знакомого топором в сауне


Как сообщают источники, убийство случилось в декабре 2017 года. В тот день приятели отправились в сауну, где употребляли алкоголь. Спустя какое-то время между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый взял топор и нанес им не менее 6-ти ударов по голове погибшего. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия.

Как стало известно, ранее обвиняемый уже был осужден за убийство, впрочем, точные его детали остаются неизвестными. Мужчина направлен в Ленинский районный суд Томска, чтобы рассмотреть уголовное дело и вынести приговор. Стоит отметить, что после убийства приятеля топором, подсудимый сам сознался в содеянном поступке.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:35
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