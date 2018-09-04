В Новосибирске в гараже от выхлопных газов погиб мужчина

Случай произошел накануне на улице Станционная в одном из гаражных боксов. Как сообщили в аварийно-спасательной службе, к ним поступил вызов от женщины около 21:00. Она сообщила, что утром ее супруг ушел в гараж ремонтировать машину, но домой так и не вернулся. На звонки мужчина не отвечает, а двери гаража закрыты изнутри. Спасатели рассказали, что через 10 минут экипаж был на месте. С помощью инструментов спасатели открыли дверь и обеспечили доступ в гараж. Внутри был обнаружен 32-летний мужчина без признаков жизни. Тело было передано отделу полиции.В спасательной службе напомнили, что при работах в гараже необходимо оставлять двери открытыми. Также следует установить системы вентиляции воздуха.