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В Новосибирске в гараже от выхлопных газов погиб мужчина

Мужчина погиб в гараже в Новосибирске в Ленинском районе. Он ремонтировал машину закрывшись изнутри и надышался выхлопными газами.

В Новосибирске в гараже от выхлопных газов погиб мужчина


Случай произошел накануне на улице Станционная в одном из гаражных боксов. Как сообщили в аварийно-спасательной службе, к ним поступил вызов от женщины около 21:00. Она сообщила, что утром ее супруг ушел в гараж ремонтировать машину, но домой так и не вернулся. На звонки мужчина не отвечает, а двери гаража закрыты изнутри. Спасатели рассказали, что через 10 минут экипаж был на месте. С помощью инструментов спасатели открыли дверь и обеспечили доступ в гараж. Внутри был обнаружен 32-летний мужчина без признаков жизни. Тело было передано отделу полиции.

В спасательной службе напомнили, что при работах в гараже необходимо оставлять двери открытыми. Также следует установить системы вентиляции воздуха.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:25
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