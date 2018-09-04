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Ученые обнародовали концепты марсианских колоний

В Сети появились первые концепты марсианских колоний, созданные специалистами NASA. По словам ученых, все объекты в поселениях будут иметь несколько функций, не ограничиваясь просто местом проживания.

Ученые обнародовали концепты марсианских колоний


На графических рисунках специалисты показали внешний вид марсианских строений, которые будут иметь округлую форму. На крышах построек разместятся солнечные батареи, каждая из которых будет питать отдельный дом. Также планируется снабдить строения специальными отсеками для получения жидкости.

Главной проблемой в миссии на Марс является отсутствие возможности добраться до места назначения и перевезти туда все оборудование. Специалисты в настоящее время продолжают заниматься разработкой космического аппарата, предназначенного для транспортировки грузов и астронавтов. По предположениям ученых, уже к 2100 году колонии на Марсе смогут принимать до 1 миллиона человек.

Первые испытания приборов, предназначенных для марсианских колоний, состоятся в начале 2020 года. По поводу даты отправки пилотируемой миссии на Красную планету пока ничего не известно.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:18
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