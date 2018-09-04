Анастасия Волочкова задолжала бывшему водителю крупную сумму денег

Бывший работник танцовщицы провел в следственном изоляторе 5 месяцев. Суд установил, что водитель взял у своего работодателя более 200 000 рублей на похороны своей матери, которая оказалась живой. Мужчина получил 3 года условно. Сейчас он вместе с женой пытается доказать, что Анастасия Волочкова помогала региональным чиновникам воровать деньги из бюджета. По их словам, благотворительные концерты танцовщицы делаются для вывода финансовых средств из казны. За каждое выступление балерина получает гонорар – в конверте. Также Александр уверяет, что ранее лично переводил со своего счета деньги на проведение нескольких концертов, но звезда балета до сих пор их не вернула. Сумма составляет 3 800 000 рублей. Мужчина написал заявление в полицию, где предоставил выписки со своего банковского счета, а также платежных поручений. Александр Скиртач даже прошел проверку на полиграфе, чтобы подтвердить правдивость своего заявления, но полученные результаты были не в его пользу.Стоит отметить, что во время следствия по делу Александра Скиртача, тот, в свою очередь, подал иск в суд на Анастасию Волочкову, обвинив ее в сексуальных домогательствах. Танцовщица не оставила действия экс-водителя без ответа. Она обнародовала сообщения, где мужчина писал ей признания в любви, датируемые мартом 2017 года.