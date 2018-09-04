Илья Яббаров помирился с бывшей любовницей
Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров помирился с матерью своего еще не рожденного наследника Аленой Рапунцель-младшей (Савкиной).
Ни для кого не является секретом, что на прославленной телестройке временами все настолько сложно, что порой даже бывшие домовцы теряются на разных съемочных площадках, не беседуют между собой и видят друг друга только во время «разносов» на Лобном месте, и то – на экране своих телевизоров.
Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» продолжают обсуждать произошедший в Периметре случай, когда участница забеременела, а счастливый папа будущего малыша неожиданно ни для кого оказался на другом материке, с другой, более беспроблемной и веселой избранницей. Впрочем, далеко и надолго убежать мужчине так и не удалось.
Дело в том, что спокойно отдохнуть на Сейшельских островах Илье Яббарову попросту не дали. Некоторые телезрители телепроекта уверены, что это связано с тем, что под мужчину нужно делать эфиры, которые, как оказалось, мало кому интересны.
Несколько часов назад Алена Рапунцель-младшая заявила своей матери, что нашла отца своему ребенку. По словам беременной девушки, Илья Яббаров жив и здоров, однако по-прежнему потихоньку продолжает «волшебничать» с другими женщинами.
В свою очередь Яббаров написал у себя на страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором сообщил своим преданным поклонникам, что ему удалось навести новые мосты с Аленой Рапунцель-младшей и договориться с ней о будущем малыше.
По словам одного из самых скандальных участников реалити-шоу «Дом-2», как только Алена позовет его вернуться на Поляну, он тут же бросит всё на Сейшельских островах и окажется возле неё. Илья намерен отныне помогать своей бывшей возлюбленной в решении любых проблем. Впрочем, все это пока лишь на словах.
Стоит отметить, что Александра Черно и Иосиф Оганесян, которые в последнее время очень сблизились с Аленой Рапунцель-младшей, считают, что Илья Яббаров помирился с беременной девушкой только ради телепроекта.
Парочка уверена, что мужчина хорошо понимает, что кроме матери его будущего малыша на реалити у него нет больше интересных тем для обсуждения. А это значит, что нет эфиров и соответственно нет заработной платы и хороших бонусов.
Нужно сказать, что многочисленные преданные телезрители реалити-шоу «Дом-2» также, как и Черно с Оганесяном считают, что Яббаров наладил отношения с Рапунцель-младшей только ради собственной выгоды.
Ни для кого не является секретом, что на прославленной телестройке временами все настолько сложно, что порой даже бывшие домовцы теряются на разных съемочных площадках, не беседуют между собой и видят друг друга только во время «разносов» на Лобном месте, и то – на экране своих телевизоров.
Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» продолжают обсуждать произошедший в Периметре случай, когда участница забеременела, а счастливый папа будущего малыша неожиданно ни для кого оказался на другом материке, с другой, более беспроблемной и веселой избранницей. Впрочем, далеко и надолго убежать мужчине так и не удалось.
Дело в том, что спокойно отдохнуть на Сейшельских островах Илье Яббарову попросту не дали. Некоторые телезрители телепроекта уверены, что это связано с тем, что под мужчину нужно делать эфиры, которые, как оказалось, мало кому интересны.
Несколько часов назад Алена Рапунцель-младшая заявила своей матери, что нашла отца своему ребенку. По словам беременной девушки, Илья Яббаров жив и здоров, однако по-прежнему потихоньку продолжает «волшебничать» с другими женщинами.
В свою очередь Яббаров написал у себя на страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором сообщил своим преданным поклонникам, что ему удалось навести новые мосты с Аленой Рапунцель-младшей и договориться с ней о будущем малыше.
«Чтобы не писали, чтобы не говорили! В жизни не всегда бывает так, как мы хотим, к сожалению. Да, мы не смогли сохранить отношения с Алёной Дмитриевной, как мужчина и женщина. Но, я уверен мы сможем быть хорошими родителями и хорошими друзьями и воспитывать нашего сына. Сейчас мы наладили общение, что нам долго не удавалось. Пускай это малость, но очень приятно, и в дальнейшем будем поддерживать общение по поводу нашего ребёнка. Сегодня уже 18 недель, как в животике живет наш сынок, Алена хочу тебя поздравить, хочу тебе сказать, Спасибо за то, что скоро подаришь мне сына - это огромное счастье!!! Дай Бог всем здоровья и любви. Любите и будьте любимы, не совершайте такие ошибки как мы. Сохраняйте семьи - это святое потом будет поздно!!!», - написал Илья Яббаров в личном микроблоге.
По словам одного из самых скандальных участников реалити-шоу «Дом-2», как только Алена позовет его вернуться на Поляну, он тут же бросит всё на Сейшельских островах и окажется возле неё. Илья намерен отныне помогать своей бывшей возлюбленной в решении любых проблем. Впрочем, все это пока лишь на словах.
Стоит отметить, что Александра Черно и Иосиф Оганесян, которые в последнее время очень сблизились с Аленой Рапунцель-младшей, считают, что Илья Яббаров помирился с беременной девушкой только ради телепроекта.
Парочка уверена, что мужчина хорошо понимает, что кроме матери его будущего малыша на реалити у него нет больше интересных тем для обсуждения. А это значит, что нет эфиров и соответственно нет заработной платы и хороших бонусов.
Нужно сказать, что многочисленные преданные телезрители реалити-шоу «Дом-2» также, как и Черно с Оганесяном считают, что Яббаров наладил отношения с Рапунцель-младшей только ради собственной выгоды.
«Хорошо все-таки устроился Яббаров! Ребенок еще не появился на свет, а он уже вовсю на нем зарабатывает хорошие деньги..В этой ситуации мне жаль только не рожденного малыша! Алена сама виновата! Нужно было раньше думать, с кем ты начинаешь заниматься «волшебством»!», «Яббаров как был продуманным стратегом, таким и остался!», «Ильюха снова взялся за свое! Скоро снова опозорит беременную девушку на всю страну и скажет, что ему этот ребенок больше не интересен, а потом в очередной раз будет просить со слезами на глазах у семейства Рапунцелей прощение», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:13