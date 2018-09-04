Илья Яббаров помирился с бывшей любовницей

«Чтобы не писали, чтобы не говорили! В жизни не всегда бывает так, как мы хотим, к сожалению. Да, мы не смогли сохранить отношения с Алёной Дмитриевной, как мужчина и женщина. Но, я уверен мы сможем быть хорошими родителями и хорошими друзьями и воспитывать нашего сына. Сейчас мы наладили общение, что нам долго не удавалось. Пускай это малость, но очень приятно, и в дальнейшем будем поддерживать общение по поводу нашего ребёнка. Сегодня уже 18 недель, как в животике живет наш сынок, Алена хочу тебя поздравить, хочу тебе сказать, Спасибо за то, что скоро подаришь мне сына - это огромное счастье!!! Дай Бог всем здоровья и любви. Любите и будьте любимы, не совершайте такие ошибки как мы. Сохраняйте семьи - это святое потом будет поздно!!!», - написал Илья Яббаров в личном микроблоге.

«Хорошо все-таки устроился Яббаров! Ребенок еще не появился на свет, а он уже вовсю на нем зарабатывает хорошие деньги..В этой ситуации мне жаль только не рожденного малыша! Алена сама виновата! Нужно было раньше думать, с кем ты начинаешь заниматься «волшебством»!», «Яббаров как был продуманным стратегом, таким и остался!», «Ильюха снова взялся за свое! Скоро снова опозорит беременную девушку на всю страну и скажет, что ему этот ребенок больше не интересен, а потом в очередной раз будет просить со слезами на глазах у семейства Рапунцелей прощение», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

Ни для кого не является секретом, что на прославленной телестройке временами все настолько сложно, что порой даже бывшие домовцы теряются на разных съемочных площадках, не беседуют между собой и видят друг друга только во время «разносов» на Лобном месте, и то – на экране своих телевизоров.Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» продолжают обсуждать произошедший в Периметре случай, когда участница забеременела, а счастливый папа будущего малыша неожиданно ни для кого оказался на другом материке, с другой, более беспроблемной и веселой избранницей. Впрочем, далеко и надолго убежать мужчине так и не удалось.Дело в том, что спокойно отдохнуть на Сейшельских островах Илье Яббарову попросту не дали. Некоторые телезрители телепроекта уверены, что это связано с тем, что под мужчину нужно делать эфиры, которые, как оказалось, мало кому интересны.Несколько часов назад Алена Рапунцель-младшая заявила своей матери, что нашла отца своему ребенку. По словам беременной девушки, Илья Яббаров жив и здоров, однако по-прежнему потихоньку продолжает «волшебничать» с другими женщинами.В свою очередь Яббаров написал у себя на страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором сообщил своим преданным поклонникам, что ему удалось навести новые мосты с Аленой Рапунцель-младшей и договориться с ней о будущем малыше.По словам одного из самых скандальных участников реалити-шоу «Дом-2», как только Алена позовет его вернуться на Поляну, он тут же бросит всё на Сейшельских островах и окажется возле неё. Илья намерен отныне помогать своей бывшей возлюбленной в решении любых проблем. Впрочем, все это пока лишь на словах.Стоит отметить, что Александра Черно и Иосиф Оганесян, которые в последнее время очень сблизились с Аленой Рапунцель-младшей, считают, что Илья Яббаров помирился с беременной девушкой только ради телепроекта.Парочка уверена, что мужчина хорошо понимает, что кроме матери его будущего малыша на реалити у него нет больше интересных тем для обсуждения. А это значит, что нет эфиров и соответственно нет заработной платы и хороших бонусов.Нужно сказать, что многочисленные преданные телезрители реалити-шоу «Дом-2» также, как и Черно с Оганесяном считают, что Яббаров наладил отношения с Рапунцель-младшей только ради собственной выгоды.