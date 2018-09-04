Компания SpaceX выбрала четыре привлекательных района для приземления на Марсе

Информация передана Полом Вустером, являющимся главным инженером марсианского проекта. Представителями SpaceX устроена зрелищная презентация. Они показали на карте Красной планеты места, где могут возникнуть первые поселения земных колонистов. Речь ведётся о выборе между горой Флегрой, областью Deuteronilus Mensae, равниной Аркадией, равниной Утопией. Привлекательность данных областей обуславливается наличием достаточного количества излучаемого солнечного света для различных солнечных батарей, а также присутствием подповерхностного льда, являющегося источником воды.Илон Маск планирует первые грузы отправить на Красную планету в 2022 году. Для данных целей задействуют сверхтяжелую многоразовую ракету-носитель BFR. Над её созданием упорно трудится SpaceX.