В Калуге рабочий погиб во время ремонта лифта под бетонной плитой
В Калуге чиновники объявили причину гибели 35-ти летнего работника службы ремонта лифтов. Мужчина погиб 27 августа в девятиэтажном доме на Пролетарской улице во время работы.
В тот день проводился ремонт лифта, в частности отсоединение его кабины. Рабочий отсоединил противовес на 10 этаже, предварительно спустив кабину лифта на 1 этаж. После этого мужчина спустился в шахту лифта, после чего бетонный противовес рухнул, убив тем самым рабочего. Как сообщает городской голова Калуги, Дмитрий Разумовский, на данный момент замена лифтов идет полным ходом.
Обстоятельства гибели ремонтника таковы, что-то ли по неосторожности, то ли по каким-то другим причинам была нарушена техника безопасности. Теперь, как заявляет Разумовский, никто не будет входить в шахту лифта для ремонта, и вовсе не будет никак участвовать в ремонте до тех пор, пока не будет проведен серьезный инструктаж. Такие меры должны помочь предотвратить ЧП в будущем.
В тот день проводился ремонт лифта, в частности отсоединение его кабины. Рабочий отсоединил противовес на 10 этаже, предварительно спустив кабину лифта на 1 этаж. После этого мужчина спустился в шахту лифта, после чего бетонный противовес рухнул, убив тем самым рабочего. Как сообщает городской голова Калуги, Дмитрий Разумовский, на данный момент замена лифтов идет полным ходом.
Обстоятельства гибели ремонтника таковы, что-то ли по неосторожности, то ли по каким-то другим причинам была нарушена техника безопасности. Теперь, как заявляет Разумовский, никто не будет входить в шахту лифта для ремонта, и вовсе не будет никак участвовать в ремонте до тех пор, пока не будет проведен серьезный инструктаж. Такие меры должны помочь предотвратить ЧП в будущем.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:11