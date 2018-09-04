В Калуге рабочий погиб во время ремонта лифта под бетонной плитой

В тот день проводился ремонт лифта, в частности отсоединение его кабины. Рабочий отсоединил противовес на 10 этаже, предварительно спустив кабину лифта на 1 этаж. После этого мужчина спустился в шахту лифта, после чего бетонный противовес рухнул, убив тем самым рабочего. Как сообщает городской голова Калуги, Дмитрий Разумовский, на данный момент замена лифтов идет полным ходом.Обстоятельства гибели ремонтника таковы, что-то ли по неосторожности, то ли по каким-то другим причинам была нарушена техника безопасности. Теперь, как заявляет Разумовский, никто не будет входить в шахту лифта для ремонта, и вовсе не будет никак участвовать в ремонте до тех пор, пока не будет проведен серьезный инструктаж. Такие меры должны помочь предотвратить ЧП в будущем.