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Названы самые производительные смартфоны августа по версии AnTuTu

Разработчики AnTuTu опубликовали ежемесячный рейтинг самых производительных смартфонов с операционной системой Android. Лидерскую позицию в августе сохранил гаджет Xiaomi Black Shark, который набрал 292 887 баллов.

Названы самые производительные смартфоны августа по версии AnTuTu


На втором месте рейтинга расположился новый флагман Meizu 16th с показателями 291 тысяча баллов, а третьей строчке расположилась модель Smartisan Nut R1, набравшая 289 тысяч баллов. При этом разработчики AnTuTu отмечают, что смартфон Meizu 16th Plus набрал больше баллов, чем Meizu 16th, однако эти результаты не были учтены, так как слишком мало экземпляров прошли тесты.

Четвёртую и пятую строчку рейтинга занимают устройства Vivo NEX с выдвижной камерой и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, набравшие по 286 286 баллов. В первую десятку самых производительных смартфонов также вошли: Oppo Find X, Samsung Galaxy Note9, OnePlus 6, Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 2S.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:11
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