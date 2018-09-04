Телескоп Hubble запечатлел яркую "загадочную" туманность в созвездии Тельца

Визуально туманность IRAS 05437 + 2502 напоминает огромный глаз, который постоянно смещается. Специалисты уверены, что большая часть звезд в скоплении на самом деле является подсвеченным космическим газом, который меняет положение и цвет свечения, фиксируемые телескопом.Впервые туманность IRAS 05437 + 2502 обнаружили еще в 1983 году. Тогда астрономы предположили, что массивный объект является частью другой галактики, расположенной на большом расстоянии от Млечного пути. Специалисты NASA отметили, что туманность постоянно смещается, из-за чего может в скором времени разделиться на несколько частей.