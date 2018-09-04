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Телескоп Hubble запечатлел яркую "загадочную" туманность в созвездии Тельца

Телескоп Hubble запечатлел туманность IRAS 05437 + 2502, расположенную в созвездии Тельца. Она отличается от всех остальных скоплений яркостью звезд, постоянно усиливающих свечение.

Телескоп Hubble запечатлел яркую "загадочную" туманность в созвездии Тельца


Визуально туманность IRAS 05437 + 2502 напоминает огромный глаз, который постоянно смещается. Специалисты уверены, что большая часть звезд в скоплении на самом деле является подсвеченным космическим газом, который меняет положение и цвет свечения, фиксируемые телескопом.

Впервые туманность IRAS 05437 + 2502 обнаружили еще в 1983 году. Тогда астрономы предположили, что массивный объект является частью другой галактики, расположенной на большом расстоянии от Млечного пути. Специалисты NASA отметили, что туманность постоянно смещается, из-за чего может в скором времени разделиться на несколько частей.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:56
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