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Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 засветилась в бенчмарке Geekbench

В бенчмарке Geekbench появились результаты однокристальной современной системы Qualcomm Snapdragon 855. SoC продемонстрировала результаты на уровне чипа Apple A11 Bionic.

Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 засветилась в бенчмарке Geekbench


В бенчмарке не указали точного названия SoC. Она имеет кодовое название msmnile. Стоит отметить, что в тестовом устройстве установили ОЗУ на 6 ГБ и ОС Android 9 Pie. Система в многопоточном режиме проводимого теста Geekbench смогла набрать 10 469 баллов. Это соответствует результатам системы, работающей на чипе A11 Bionic, используемой Apple в прошлогодних iPhone. SoC в однопоточном режиме набрала 3 697 баллов, а в случае A11 — 4 300 баллов.

В Geekbench в июле Qualcomm Snapdragon 855 в однопоточном режиме набрала 4 673 балла, в многопоточном режиме - 10 912 баллов. Возможно за msmnile кроется система для Windows-устройств, а не для смартфонов. Qualcomm в конце августа объявила о начале поставок образцов Snapdragon 855.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:55
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