Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 засветилась в бенчмарке Geekbench

В бенчмарке не указали точного названия SoC. Она имеет кодовое название msmnile. Стоит отметить, что в тестовом устройстве установили ОЗУ на 6 ГБ и ОС Android 9 Pie. Система в многопоточном режиме проводимого теста Geekbench смогла набрать 10 469 баллов. Это соответствует результатам системы, работающей на чипе A11 Bionic, используемой Apple в прошлогодних iPhone. SoC в однопоточном режиме набрала 3 697 баллов, а в случае A11 — 4 300 баллов.В Geekbench в июле Qualcomm Snapdragon 855 в однопоточном режиме набрала 4 673 балла, в многопоточном режиме - 10 912 баллов. Возможно за msmnile кроется система для Windows-устройств, а не для смартфонов. Qualcomm в конце августа объявила о начале поставок образцов Snapdragon 855.